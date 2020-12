IFS INSCREVE PARA PROCESSO SELETIVO DOS CURSOS TÉCNICOS INTEGRADOS

18/12/20 - 15:08:43

O Instituto Federal de Sergipe (IFS) lançou nesta sexta-feira, dia 18, o edital do processo seletivo 2021.1 para ingresso de novos alunos nos cursos técnicos integrados ao ensino médio. São 850 vagas destinadas a quem já concluiu o ensino fundamental ou está concluindo o 9º ano. As inscrições já estão abertas, são gratuitas e podem ser feitas até o dia 8 de janeiro no site da instituição (www.ifs.edu.br/seletivo).

Nesta edição, todo o processo seletivo ocorrerá pela internet e apresenta uma novidade: a seleção dos candidatos ocorrerá por meio de sorteio público, que ocorrerá no dia 14 de janeiro, na presença de três servidores do IFS, de forma eletrônica e através do número de inscrição de cada candidato. A lista com o número de inscrição será divulgada três dias antes do sorteio e o acompanhamento presencial dos candidatos não será possível devido à pandemia de Covid-19.

O sorteio realizado utilizará uma semente (seed) que garantirá que todos os inscritos tenham a mesma chance de compor a lista ordenada de candidatos sorteados. O resultado será divulgado no dia 18 de janeiro, sendo que os candidatos serão classificados dentro do quantitativo de vagas ofertadas, por curso, campus e grupo de reserva de vagas, levando em consideração o número sorteado.

Inscrição

As orientações para os interessados em participar do processo seletivo são: ler atentamente o edital e preencher o formulário eletrônico de inscrição atentando para o preenchimento correto de todos os dados pessoais, escolha do curso, campus e reserva de vaga, e impressão do comprovante de inscrição. Qualquer alteração nos dados de inscrição só poderá ser feita até o último dia da inscrição, dia 8 de janeiro, com exceção do CPF, que não poderá ser alterado.

Vagas

Ao se inscrever, é importante que o candidato se atente ao quadro de vagas do edital. Para o Campus Aracaju foram destinadas 215 novas vagas, distribuídas entre os cursos técnicos integrados de Alimentos, Química, Edificações, Eletrônica, Eletrotécnica e Informática. Já o Campus São Cristóvão está ofertando 165 vagas entre os cursos de Agropecuária, Agroindústria, e Manutenção e Suporte em Informática, com opção para os candidatos que precisarem de residência e semi-residência.

O Campus Estância, por sua vez, abriu 120 vagas distribuídas entre os cursos de Eletrotécnica, Edificações e Sistema de Energia Renovável. No Campus Lagarto, são 160 vagas pra os cursos de Redes de Computadores, Edificações, Eletromecânica e Automação Industrial. No Campus Itabaiana, são 150 vagas abertas para cursar Agronegócio e Manutenção e Suporte em Informática. E o Campus Glória oferta 40 vagas no curso técnico integrado em Agropecuária.

Ao todo, o IFS dispõe de 50% das vagas destinadas à ampla concorrência, das quais 5% para pessoas com deficiência (PcD); 25% para estudantes negros (as) (pretos/pardos) e indígenas provenientes de escola pública, com vagas específicas para rendas maiores ou menores que 1,5 salário-mínimo e para pessoa com deficiência); e 25% para estudantes provenientes de escolas públicas (independentemente da etnia), com vagas específicas para rendas maiores ou menores que 1,5 salário-mínimo e para pessoa com deficiência.

Clique aqui para acessar o edital e se inscrever no processo seletivo 2021.1 (Cursos técnicos Integrados)

Clique aqui para acessar o cronograma do no processo seletivo 2021.1 (Cursos técnicos Integrados).

Clique aqui para acessar o quadro de vagas no processo seletivo 2021.1 (Cursos técnicos Integrados)

Da assessoria