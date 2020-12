MACHADO DEFENDE D. MARIA DISPUTANDO A REELEIÇÃO E ELE PENSA NA CÂMARA

O presidente regional do DEM, ex-deputado federal José Carlos Machado, falou nesta sexta-feira (19) a uma emissora de rádio, que deseja ver a senadora Maria do Carmo Alves (DEM) disputando mais uma vez o mandato para o Senado Federal.

– Estamos trabalhando com essa intenção. Quando da chegada das cinzas do ex-governador João Alves Filho, estávamos conversando com o ACM Neto, presidente nacional do partido, mostrou-se entusiasmadíssimo com uma candidatura da senadora Maria do Carmo. Tenho insistido junto à senadora para aceitar entrar na disputa, ela tem se recusado. Faz parte da intenção do partido, mas vai depender exclusivamente dela. Espero que ela melhores suas condições físicas e se disponha a participar da eleição”, explicou Machado.

E continuou: “Se depender de mim, ela é candidata. Agora a decisão é de foro íntimo. Eu já conversei diversas vezes. Depois do falecimento de João, a gente ainda não teve a oportunidade de conversar novamente sobre esse assunto. Tenho conversado com os nossos candidatos a prefeito e vereadores e todos têm demonstrado entusiasmo”, acrescentou o presidente do DEM.

Questionado sobre como avalia a bancada sergipana em Brasília, o ex-deputado relata algumas críticas. “Acho que temos algumas questões no Senado que não estão sendo bem encaminhada. A questão da conclusão das obras da BR-101, que começaram quando Albano era governador, em 1995, são 24 anos. Eu cobro uma participação mais incisiva da bancada para uma solução”, disse.

Sobre o apoio do DEM a Edvaldo no segundo turno das eleições, o radialista George Magalhães questionou se houve o diálogo para que o partido tivesse espaço na gestão. Machado respondeu. “Estou pouco preocupado com isso, não tratamos isso hora nenhuma, porque não é o meu estilo. Agora, ele não está impedido de colocar este ou aquele democrata no seu governo. Fizemos algumas sugestões ao plano de governo de Edvaldo, inclusive Georlize conversou e deu sugestões ao plano”, explicou o líder do DEM.

Por último, José Carlos Machado falou sobre a possibilidade de disputar um mandato na Câmara Federal. “Estou trabalhando para disputar um mandato. Estou estudando sobre a possibilidade de disputar uma cadeira na Câmara Federal. Vamos deixar para tratar disso depois do Carnaval, mas nada impede que a partir de janeiro comece a circular pelo Estado e conversar com as pessoas”, finalizou o político.