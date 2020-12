Polícia Civil cumpre mandado de prisão por ameaça e corrupção de menores na Aruana

18/12/20 - 12:41:34

Policiais civis do Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) deram cumprimento ao mandado de prisão de um homem por ameaça e corrupção de menores na manhã desta sexta-feira, 18. Os crimes foram praticados em um condomínio do bairro Aruana, na Zona de Expansão de Aracaju.

De acordo com a delegada Roberta Fortes, na quarta-feira, 16, foi feito o Boletim de Ocorrência na Delegacia Plantonista. Diante da comunicação à Polícia Civil, com o auxílio das equipes de plantão, as vítimas e outras pessoas foram ouvidas no procedimento investigativo.

Com as oitivas, foi representada a prisão ao Poder Judiciário. Com o deferimento do pedido, foram feitas buscas que chegaram ao suspeito, que encontra-se preso e à disposição da Justiça. A prisão ocorreu no bairro Aruana, na capital sergipana.

Fonte e foto SSP