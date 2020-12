PREFEITURA DE PACATUBA CELEBRA CONQUISTA DO CERTIFICADO SELO UNICEF

A Prefeitura de Pacatuba celebrou na manhã desta sexta-feira, 17, a conquista da certificação do Selo UNICEF em uma cerimônia adaptada de acordo com as regras sanitárias exigidas neste período de pandemia. Os profissionais das três secretarias envolvidas nas atividades nos últimos quatro anos também foram homenageados.

O selo UNICEF é uma iniciativa voltada à redução das desigualdades e à garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. Dessa forma, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) estimula os municípios a atuar no alcance de algumas metas: fortalecimento dos mecanismos de participação social e democrática, participação ativa da sociedade civil e dos adolescentes nas gestões municipais e equipes de profissionais qualificados para trabalhar de maneira coordenada e intersetorial, com foco nos resultados.

O selo UNICEF reconhece ainda que o trabalho que vem sendo desenvolvido pela Prefeitura nas áreas de Educação, Saúde e Assistência Social estão acontecendo com excelência. Dos 51 municípios sergipanos que participaram desta edição 2017-2020, apenas 12 receberam a certificação.

A Secretária de Assistência Social, Faustilene Melo destacou que esta é a primeira vez que o município recebe uma certificação tão importante. “Este é um momento histórico. Pacatuba nunca foi premiada com o Selo Unicef e isso significa um avanço nas políticas públicas direcionadas à criança e ao adolescente. Estamos com a sensação do dever cumprido, já que os profissionais das três secretarias se empenharam bastante para alcançarmos essa conquista tamanha. Hoje, o município é reconhecido internacionalmente”, afirmou Faustilene.

O secretário de Educação, Luiz Barreto Filho enalteceu as políticas públicas ligadas à pasta. “Neste período, conseguimos corrigir o problema idade/série e fizemos uma busca ativa de alunos. Muitos até nem tinham mais estímulo, mas aceitaram voltar à escola e hoje entendem que a Educação transforma vidas. Portanto, considero essa conquista um marco histórico para todos os pacatubenses”, destacou.

A Secretária de Saúde, Maria Menezes, acrescentou que este é um sonho realizado pelo prefeito Alexandre Martins e pelas equipes da Saúde, Assistência Social e Educação. “Todo o esforço do prefeito e das equipes valeu a pena. Hoje está aqui o reconhecimento do trabalho desenvolvido em prol das crianças e adolescentes de Pacatuba. Atingimos todas as metas exigidas pelo UNICEF e o resultado é que as nossas políticas públicas avançaram e tenho certeza, vão continuar avançando cada vez mais”, ressaltou Maria.

A primeira-dama, Iara Martins, que representou o prefeito na cerimônia, agradeceu o empenho de todos. “Sei que cada profissional se dedicou e desenvolveu as ações com bastante presteza. Esse momento é de agradecer a todos vocês e dizer às crianças e aos adolescentes. Esse presente não é só nosso, mas de vocês também. O prefeito Alexandre Martins não poderia ter um resultado melhor nestes últimos anos de administração”, frisou Iara.

TDantas Comunicação/ASCOM PMP.