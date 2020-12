PRIMAVERA SE DESPEDE COM TEMPO PARCIALMENTE NUBLADO E CALOR EM SERGIPE

18/12/20 - 14:50:32

Meteorologia prevê muitas nuvens em algumas regiões do estado, sem previsões de chuvas consideráveis para o fim de semana

A primavera de 2020 já está no finalizinho e o clima já é praticamente de verão no Nordeste. A temperatura pode chegar a 32 graus em alguns municípios de Sergipe, de acordo com o Centro de Meteorologia gerido pelo Governo do Estado.

Mas as imagens do satélite GOES – 16, desta sexta-feira (18), analisadas pelo meteorologista Overland Amaral, revelam que há circulação nebulosa estável de densiddade moderada sobre o estado de Sergipe, o que caracteriza tempo parcialmente nublado em todo território sergipano. “Para esta sexta-feira, as previsões indicam tempo nublado pela manhã e pela tarde, com ocorrência de precipitações leves e isoladas em pontos das mesorregiões do Agreste Central, Grande Aracaju, Leste e Centro Sul Sergipanos”, explica o meteorologista.

No sábado, 19, e domingo 20, as previsões indicam tempo parcialmente nublado, sem ocorrência de precipitações com valores consideráveis e com ocorrência de precipitações leves e isoladas durante a tarde em pontos da mesorregião do Centro Sul Sergipano. As temperaturas máximas para este fim de semana podem chegar aos 30 °C graus em Aracaju e Riachão do Dantas, aos 31 °C em Itabaiana e Campo do Brito, aos 33 °C em Nossa Senhora da Glória e Poço Verde e aos 36 °C em Canindé de São Francisco.

Foto: Marcos Rodrigues/Sedurbs