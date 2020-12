RioMar promove mais uma edição do projeto Estrelas do Bem, em parceria com MPSE

18/12/20 - 15:40:03

Mais uma vez, o Estrelas do Bem, projeto solidário de Natal promovido pelo RioMar Shopping, em parceria com o Ministério Público de Sergipe, através da 8ª Promotoria dos Direitos dos Cidadão e do Centro de Apoio Operacional da Infância e da Adolescência (CAOpIA), realiza a confraternização natalina para crianças e adolescentes acolhidos nas Casas Lares de Aracaju.

Em um ano tão diferente, onde o distanciamento social tem sido a maior preocupação da sociedade para conter a pandemia, a ação solidária ganhou um novo formato, e o sistema drive thru foi a alternativa para que o tradicional encontro com o Papai Noel não perdesse o brilho. Elaborado dentro das medidas sanitárias estabelecidas pelos órgãos competentes, o RioMar produziu o Drive Thru do Papai Noel, um espaço onde as crianças vão poder vivenciar a magia do Natal.

A gerente de marketing do RioMar, Marianna Muniz, destaca a importância do projeto que busca promover a crianças e adolescentes um ambiente de alegria. “Todos nós tivemos um ano de muitos desafios e incertezas. Mas nem por isso, iríamos deixar de proporcionar às crianças, através do projeto ‘Estrelas do Bem’, um Natal que enaltecesse a esperança de dias melhores. Este é o terceiro ano em que nos unimos ao Ministério Público de Sergipe para promovermos o tão desejado encontro com o Papai Noel”, ressalta Marianna.

Para atender a criançada acolhida na rede de proteção do estado, o RioMar vai disponibilizar o espaço do Drive Thur do Papai Noel, nesta sexta-feira, 18 de dezembro. A atividade cultural natalina vai contemplar quatro instituições e cerca de 35 crianças.

Da assessoria

Foto: Divulgação