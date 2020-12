SES registra 558 novos casos de Covid-19 e 2.387 morreram

18/12/20 - 06:28:32

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga nesta quinta-feira, 17, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 558 casos e seis novos óbitos. Em Sergipe, 101.706 pessoas já testaram positivo para a Covid-19 e 2.387 morreram. Todos os seis óbitos estavam em investigação e foram confirmados. Até o momento, 89.603 pacientes foram curados.

As seis mortes foram: homem, 75 anos, de Aracaju, diabetes e doenças cardiovascular e renal crônica; mulher, 68 anos, também de Aracaju, sem comorbidades; homem, 63 anos, de Campo do Brito, com hipertensão; mulher, 83 anos, de Itabaiana, sem comorbidades; mulher, 71 anos, de Lagarto, com hipertensão, diabetes e obesidade; e mulher, 84 anos, de São Cristóvão, sem comorbidades.

Foram realizados 230.007 exames e 128.301 foram negativados. Estão internados 302 pacientes, sendo 155 em leitos de UTI (113 na rede pública, sendo 92 adultas e 21 pediátricas; e 42 na rede privada, sendo 38 adultas e 4 pediátricas) e 147 em leitos clínicos (86 na rede pública 61 na rede privada). São investigados mais seis óbitos. Ainda aguardam resultado 5.329 exames coletados.

*Foram ampliados transitoriamente os leitos de UTI neonatal da MNSL para 20 leitos devido o aumento de casos de infecção pelo SARS- CoV-2 entre os RN internados. A grande maioria não apresenta sintomatologia compatível com COVID-19, mas pela detecção do vírus através do RT-PCR há necessidade de manter medidas de isolamento. Todas as outras medidas para evitar a disseminação do vírus naquele ambiente foram tomadas.

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico da Covid-19 em sergipecontraocoronavirus.net.br.