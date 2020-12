COVID-19: MINISTÉRIO DA SAÚDE PRORROGA 54 LEITOS DE UTI NO ESTADO DE SERGIPE

19/12/20 - 07:57:20

Saúde já prorrogou 18.166 leitos de UTI em todas as regiões do país para auxiliar aos estados e município no enfrentamento à pandemia. As prorrogações atendem as demandas dos entes federados

O Ministério da Saúde prorrogou, nesta quinta-feira (17), 54 leitos de UTI Adulto para atendimento exclusivo aos pacientes graves da Covid-19. Foram beneficiados com a ação de combate ao Coronavírus em Sergipe. Ao todo foram repassados ao estado e municípios R$ 5.184.000 milhões para o custeio dessas unidades pelos próximos 30 dias. As portarias que autorizam a prorrogação do custeio dos leitos foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) de hoje (17/12).

O Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde vem prorrogando os leitos de UTI destinados ao tratamento de pacientes com a Covid-19 desde agosto deste ano. O gestor local de saúde pode solicitar ao Ministério da Saúde a prorrogação quantas vezes avaliar necessário, desde que atenda as orientações da pasta, como a Taxa de ocupação superior a 50% dos leitos encontrados no plano de contingência.

No total, já foram prorrogados em todo o país 18.166 leitos de UTI solicitados por estados e municípios. O valor repassado pelo Governo Federal é de R$ 1 bilhão, pago em parcela única.

A medida fortalece a assistência intensiva no Sistema Único de Saúde (SUS) e leva atendimento para a população em todo o país. Os recursos são repassados a partir da publicação das portarias no Diário Oficial da União. Para o enfrentamento à Covid-19 o Ministério da Saúde dobrou o valor de custeio habitual para leitos de UTI, passando de R$ 800 para R$ 1.600. Os gestores dos estados e municípios recebem o valor antes mesmo da ocupação do leito.

Apesar de estados e municípios terem autonomia para criar e habilitar os leitos necessários, o Ministério da Saúde, em decorrência do atual cenário de emergência, tem apoiado irrestritamente as secretarias estaduais e municipais e investido em ações, serviços e infraestrutura para o enfrentamento da doença. O objetivo é cuidar da saúde de todos e salvar vidas.

Ao todo, 26 estados e o Distrito Federal que já receberam reforço com recursos para oferecer melhor assistência à população no combate à pandemia.

PUBLICAÇÕES

Confira as publicações de prorrogações de Leitos UTI do DOU desta quinta-feira (17)

PORTARIA GM/MS Nº 3.442, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020

PORTARIA GM/MS Nº 3.444, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020

PORTARIA GM/MS Nº 3.448, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020

PORTARIA GM/MS Nº 3.450, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020

PORTARIA GM/MS Nº 3.451, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020

PORTARIA GM/MS Nº 3.453, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020

PORTARIA GM/MS Nº 3.454, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020

PORTARIA GM/MS Nº 3.455, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020

PORTARIA GM/MS Nº 3.456, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020

PORTARIA GM/MS Nº 3.457, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020

PORTARIA GM/MS Nº 3.458, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020

Por Thais Saraiva

Ministério da Saúde