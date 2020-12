Supera a 1.200 os casos de Covid nesta sexta e preocupa a SES com festas de final de ano. Os mortos foram sete.

19/12/20 - 21:02:09

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga neste sábado, 19, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 1.232 casos e sete novos óbitos. Em Sergipe, 103.042 pessoas já testaram positivo para a Covid-19 e 2.401 morreram. Todos os sete óbitos estavam em investigação e foram confirmados. Até o momento, 91.743 pacientes foram curados.

As sete mortes foram: homem, 39 anos, morador de Aracaju, com doença neurológica crônica; mulher, 64 anos, moradora de Estância, com obesidade; mulher, 70 anos, de Japoatã, com hipertensão, doença renal crônica, diabetes e hepatopatia; homem, 77 anos, de Lagarto, com doença renal crônica; homem, 70 anos, de Poço Verde, com hipertensão; homem, 19 anos, de São Cristóvão, com doença hematológica; e mulher, 58 anos, de Tobias Barreto, sem comorbidades.

Foram realizados 235.930 exames e 132.888 foram negativados. Estão internados 286 pacientes, sendo 149 em leitos de UTI (108 na rede pública, sendo 87 adultas e 21 pediátricas; e 41 na rede privada, sendo 38 adultas e 3 pediátricas) e 137 em leitos clínicos (86 na rede pública 51 na rede privada). São investigados mais cinco óbitos. Ainda aguardam resultado 6.358 exames coletados.

Por conta da instabilidade ocorrida no dia 18 de dezembro no Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL) que é gerido pelo DATASUS e Ministério da Saúde, os dados referentes aos casos confirmados laboratorialmente através do RT-PCR, foram contabilizados hoje. Sendo que, no último dia 17 foram processadas no Lacen 2081 amostras, sendo 560 detectáveis para Covid-19, no dia 18 foram processadas 3445 amostras, sendo 640 detectáveis.

