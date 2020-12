Prefeitura fiscaliza o cumprimento de medidas de biossegurança nos shoppings da capital

19/12/20 - 17:48:50

Neste sábado, 19, a Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), deu continuidade às fiscalizações conjuntas em estabelecimentos comerciais, para verificação do cumprimento das normas de biossegurança, necessárias para conter a propagação do coronavírus. Foram visitados dois shoppings, localizados nos bairros Coroa do Meio e Jardins.

De acordo com o secretário da Defesa Social e da Cidadania, Luís Fernando Almeida, os trabalhos estão ocorrendo de maneira intensificada, em razão da tendência de maior circulação de pessoas por ocasião das festas natalinas.

“Reforçamos as ações integradas em locais estratégicos, para fiscalizar o cumprimento das determinações dos decretos do Poder Executivo, voltadas ao enfrentamento da pandemia. O principal foco é de orientação. É preciso que todos colaborem para que possamos diminuir a transmissão do vírus”, esclareceu.

A Semdec, por meio da Defesa Civil e do Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju), averiguou, em especial, os procedimentos adotados no acesso dos clientes às lojas e praças de alimentação.

O coordenador da Defesa Civil de Aracaju, major Sílvio Prado, destaca que nesses ambientes existem muitas situações em que os clientes tocam nos produtos, por isso é preciso reforçar os cuidados. “Nesses espaços existem a própria entrada do centro comercial e a entrada das lojas. Então, observamos aspectos como a higienização das mãos, nessas duas circunstâncias, indicando que essa seja uma condição obrigatória para o acesso”, salientou.

O distanciamento entre as mesas, nas praças de alimentação, também foi alvo da fiscalização. Esses equipamentos devem estar com afastamento de, pelo menos, dois metros, entre eles. Por isso, as equipes realizaram a conferência e a orientação necessária para adequações, de maneira a reforçar as medidas que contribuem para evitar infecções pelo novo coronavírus.

Informações e foto assessoria