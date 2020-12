Prefeitura planeja realização do Festival de Artes Cênicas de Aracaju

Após a realização e entrega dos resultados do Edital Janelas Para as Artes, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), planeja realizar o Festival de Artes Cênicas de Aracaju (FAÇA), de modo a apresentar à sociedade as mais de 50 propostas selecionadas e premiadas pelo Município via Lei Aldir Blanc.

Serão mais de 600 mil reais destinados aos artistas contemplados na categoria Artes Cênicas, cerca de 56,25% a mais da verba prevista inicialmente. Este montante, contempla diversas etapas da cadeia produtiva entre artistas, produtores, técnicos e elenco através de espetáculos de teatro, dança, circo contemporâneo, circo tradicional, além de pesquisas, workshops e webinários, promovendo a manutenção de grupos artísticos além de estimular o debate sobre as Artes Cênicas, atingindo e beneficiando diretamente centenas de pessoas.

Para a entrega de todas as propostas, a Funcaju vai realizar o FAÇA com o objetivo de proporcionar o acesso gratuito a espetáculos de teatro, dança e circo, produzidos em Aracaju. O evento está sendo planejado para acontecer em duas etapas.

A primeira, virtual, será composta por apresentações que serão veiculadas nas plataformas digitais da Funcaju. Já a segunda etapa, pretende-se que seja realizada de maneira presencial (a depender das orientações de saúde devido o atual momento de pandemia) e nela as apresentações acontecerão no Teatro João Costa e nos bairros da capital sergipana.

Todo o processo de construção do edital foi realizado com a participação do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado de Sergipe (Sated-SE). Com este instrumento de seleção, foi possível contemplar a maioria das demandas da classe e apresentar 100% de pluralidade, sem repetição de selecionados, o que beneficiou tanto grupos com mais de quatro décadas de existência, quanto novos artistas e produções.

O presidente do Sated/SE, Ivo Adnil, parabenizou a Funcaju pela aplicação da Lei no município. “A dinâmica com que a Funcaju desenvolveu a administração e aplicação da Lei nos surpreendeu. Foi um grande abraço em toda diversidade cultural e artística da capital”, ressaltou.

Ascom / Funcaju