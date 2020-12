SERVIDORES DO TJSE SÃO OS HERÓIS QUE GARANTEM JUSTIÇA À POPULAÇÃO

19/12/20 - 07:06:28

Esta edição da campanha salarial dos Trabalhadores do Poder Judiciário de Sergipe chama a atenção para o papel central desempenhado pelos servidores efetivos na prestação dos serviços públicos, entre os quais se destacam os serviços jurisdicionais.

São os servidores do Poder Judiciário que garantem que os Fóruns sejam abertos todos os dias, promovendo o atendimento à população, o andamento processual, realização de audiências, perícias, cumprimento de mandados, despachos e sentenças.

Com o mote “Você não faz Justiça sozinho”, a campanha dialoga com a sociedade sergipana através da cultura pop e do universo das Histórias em Quadrinhos (HQ’s), que deram o tom das peças para invocar os “heróis” que muitas vezes não são percebidos como tais: os servidores públicos. Estes, nem sempre vestem capa e armadura para combater as injustiças presentes em nossa sociedade e atuar para que os direitos sejam efetivados.

“Durante a pandemia, ficou ainda mais claro o papel dos servidores na manutenção da máquina pública. Muitas vezes, nós, servidores colocamos a nossa própria vida em risco para que o Poder Público pudesse permanecer ofertando os serviços públicos à população”, destacou a coordenadora geral do Sindijus, Sara do Ó, ressalta que, apontando que mesmo com o aumento vertiginoso de casos de COVID-19 entre servidores do TJSE nas últimas semanas, os serviços jurisdicionais permanecem sendo prestados.

Campanha

A campanha segue estampando painéis digitais, busdoors e outdoors. Panfletos, camisas e adesivos estão em fase de produção e em breve estarão circulando entre servidores e população sergipana, nos fóruns e nas ruas da capital e do interior do estado. Conforme a dinâmica da campanha, outras mídias poderão ser veiculadas na internet, jornais impressos, emissoras de rádios e TVs.

A Justiça e a garantia de direitos são construídas coletivamente e eles não existem sem a colaboração cotidiana dos trabalhadores e trabalhadoras do Judiciário. Por isso, o Sindijus escolheu o subtítulo: “Servidores do Judiciário, garantir seus direitos é nosso trabalho” para ilustrar a campanha deste ano. Os materiais convidam a população a compreender o papel exercido pelos trabalhadores e a se somar à defesa da valorização da categoria.

Reconhecer não basta, é preciso valorizar

“Nós, servidores ajudamos a prestar à sociedade sergipana um dos melhores serviços do Judiciário em todo o país. O Tribunal de Justiça de Sergipe já foi premiado diversas vezes pelo Conselho Nacional de Justiça, fruto do trabalho coletivo que passa pelos servidores efetivos. Apesar disso, nós continuamos figurando entre as piores remunerações do país, se comparada a outros tribunais estaduais”, destacou Jones Ribeiro, coordenador geral do Sindijus. Ele ressalta que os agentes judiciários ocupam a 17º posição no que se refere ao salário, os técnicos judiciários estão na 19º, e os analistas sergipanos, figuram na 18º posição.

Os dados que colocam os servidores de Judiciário sergipano numa das piores posições salariais reforçam o que o Sindijus vem denunciando: que o Tribunal de Justiça de Sergipe está encerrando o ano – e a gestão – sem cumprir o macro desafio de gestão de pessoas, que determina a valorização dos servidores efetivos a fim de reduzir distorções entre a remuneração dos mesmos em relação às dos cargos em comissão e funções de confiança, bem como entre as remunerações dos servidores efetivos do TJSE em comparação aos de outros tribunais estaduais.

“Ao contrário do que prevê o planejamento estratégico do TJSE, o que vivenciamos é o aumento do abismo salarial entre os servidores efetivos e os comissionados, juízes e promotores. Por isso, é preciso reconhecer e valorizar quem está a serviço da justiça”, resumiu Alexandre Rollemberg, coordenador do Sindijus.

Por Débora Melo