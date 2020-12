SES registra 104 novos casos de Covid-19 e 2.394 morreram

19/12/20 - 06:43:24

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga nesta sexta-feira, 18, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 104 casos e sete novos óbitos. Em Sergipe, 101.810 pessoas já testaram positivo para a Covid-19 e 2.394 morreram. Todos os sete óbitos estavam em investigação e foram confirmados. Até o momento, 89.789 pacientes foram curados.

As sete mortes foram: uma criança do sexo feminino, de um mês de idade, de Aracaju, sem comorbidades; homem, 86 anos, morador de Aracaju, com diabetes e hipertensão; mulher, 41 anos, de Aquidabã, com obesidade; homem, 88 anos, de Japaratuba, com cardiopatia; homem, 73 anos, morador de Nossa Senhora do Socorro, sem comorbidades; mulher, 57 anos, de Propriá, com hipertensão e diabetes; e mulher, 68 anos, de São Cristóvão, com hipertensão e diabetes.

Foram realizados 230.296 exames e 128.486 foram negativados. Estão internados 286 pacientes, sendo 148 em leitos de UTI (107 na rede pública, sendo 86 adultas e 21 pediátricas; e 41 na rede privada, sendo 38 adultas e 3 pediátricas) e 138 em leitos clínicos (87 na rede pública 51 na rede privada). São investigados mais seis óbitos. Ainda aguardam resultado 5.329 exames coletados.

*Por conta de instabilidade no Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL) que é gerido pelo DATASUS e Ministério da Saúde, não foi possível atualizar os dados referentes aos casos confirmados laboratorialmente através do RT-PCR, foram contabilizados apenas os casos de pacientes detectáveis por teste-rápido. Dessa forma, os dados serão atualizados assim que as atividades do DATASUS estiverem normalizadas.

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico da Covid-19 em sergipecontraocoronavirus.net.br.