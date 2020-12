Universidade Federal Sergipe reeditou planos de ação ligados à assistência estudantil

O pagamentos dos benefícios será feito pela Central de Gestão de Bolsas e Auxílios da Proest

A Universidade Federal de Sergipe (UFS), por meio de portarias, reeditou os planos de ação ligados à assistência estudantil. Os planos têm a finalidade de assistência voltada para a inclusão digital, requalificação dos núcleos residenciais do Programa Residência Universitária, manutenção acadêmica e apoio ao esporte e à cultura. Os pagamentos serão liberados em parcela única e a previsão será, segundo a Pró-Reitoria de Administração (Proad), entre 21 e 25 de dezembro de 2020.

Os planos de ação serão executados durante o ano de 2021, sob a responsabilidade da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (Proest) e, nas unidades do interior, direções dos campi. O acompanhamento será feito pelos setores de assistência estudantil de cada unidade, sob a supervisão da Proest.

Além disso, a universidade também vai antecipar o pagamento de bolsas e auxílios mensais. Os alunos comtemplados receberão, ainda em dezembro, os valores referentes até abril de 2021.

Na folha do mês de março de 2021 também foi incluída outra parcela para os beneficiários do Auxílio Emergencial Covid-19, mediante autorização da reitora para prorrogação desse auxílio, que deveria ser finalizado em fevereiro de 2021, por mais um mês.

Pagamento em parcela única:

Programa Residência Universitária (PRU)

O Plano de Requalificação de Núcleos Residenciais da UFS consistirá de auxílio pecuniário, com o objetivo de requalificar os dispositivos presentes ou necessários no Núcleo Residencial, seja através de serviços ou de aquisições, quando cabível.

Mais de 100 residências receberão o auxílio no valor de R$ 8 mil.

Também foi estabelecido o Plano de Inclusão Digital para o exercício 2021, com o objetivo de permitir acesso à internet e conteúdos digitais aos alunos beneficiários do PRU. Para cada residência, foi disponibilizado o valor de R$ 4.800.

Os planos beneficiarão cada núcleo residencial do programa e os valores serão depositados em parcela única na conta de um dos tesoureiros do núcleo residencial do PRU. Para comprovação da utilização dos recursos o tesoureiro deverá prestar contas através

do Sigaa.

Auxílios Esporte e Cultura

O Plano de Apoio ao Esporte e Cultura no Âmbito da Assistência Estudantil na UFS para exercício 2021 consistirá de auxílio pecuniário, com o objetivo de permitir acesso a equipamentos, materiais, exames médicos e outros gastos relativos à participação em eventos vinculados aos Auxílios Esporte e Cultura da Assistência Estudantil, geridos pela Proest, e com a mesma natureza dos respectivos auxílios.

Os beneficiários serão os 39 alunos com vigência atual nos Auxílios Esporte e Cultura, com recebimento de R$ 1.500.

Manutenção Acadêmica

O Plano de Ação Especial de Manutenção Acadêmica no Âmbito da Assistência Estudantil na UFS para o exercício 2021 consistirá de auxílio pecuniário, com o objetivo de permitir acesso a materiais de estudo e pesquisa a alunos com insuficiência de recursos financeiros, de forma não cumulativa.

Os beneficiários serão alunos com vigência atual nos auxílios e bolsas pagos com recursos PNAES, bem como os contemplados em editais de concessão de recurso pecuniário para acompanhamento das aulas remotas que passaram por avaliação socioeconômica. O valor do pagamento é de R$ 500 para mais de 3 mil estudantes.

Os alunos contemplados pelas portarias 1028, 1025 e 1027/2020/GR, de Esporte e Cultura, Requalificação e Inclusão Digital PRU respectivamente, terão todo o exercício de 2021 para utilização dos benefícios, e a prestação de contas poderá ser realizada através do Sigaa. Já os alunos contemplados pela Portaria 1026/2020/GR não precisarão prestar contas do benefício, e consequentemente, não precisarão assinar termo de compromisso.

Pagamento mensal:

Bolsas e auxílios contempladas com recursos Pnaes

Em relação às bolsas e auxílios contemplados pelo Plano Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes), será antecipado o pagamento neste mês de dezembro ao equivalente a 4 meses (referentes a janeiro, fevereiro, março e abril). Esses recursos são remanescentes do Restaurante Universitário (Resun), que deveriam ter pago as refeições para os estudantes no ano de 2020. Entretanto, com o fechamento do restaurante desde março, por conta da pandemia do novo coronavírus, os recursos não foram gastos.

O pagamento antecipado vai envolver os contemplados em: Alimentação das residências; apoios inclusão e pedagógico; auxílios alimentação, emergencial covid-19 e inclusão; creche; cultura; esporte; extensão Piaex; isenção Resun; manutenção acadêmica; monitoria; moradia; permanência apoio pedagógico; Pibic; Pibiti; Prodap; residência; e transporte.

Após o pagamento antecipado em dezembro, o aluno apenas voltará a receber a bolsa referente ao mês de maio, devendo planejar o uso dos recursos no período.

Para outras informações, ou dúvidas, entre em contato por meio dos e-mails proest@academico.ufs.br e codae@academico.ufs.br.

