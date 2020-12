Curta-SE encerra programação de dezembro com exibição de Mostras Informativas

20/12/20 - 08:42:01

Evento continua em março de 2021

Após cinco dias de exibição da sétima arte, chega ao fim a segunda fase da 20ª edição do Festival Iberoamericano de Cinema de Sergipe

(Curta-SE). O evento realizou Mostras Informativas nas formas presencial, com entrada franca, no drive-in do Museu da Gente Sergipana, e on-line através do site www.mostracinemasdobrasil.com.br. Este ano, o Curta-SE teve como temática “Eu não sou um Robot”, com realização da AVBR Produções, contemplado pela Lei Aldir Blanc.

De 14 a 18 de dezembro, os cinéfilos de plantão puderam acompanhar mostras de curtas e longas nacionais e internacionais. Dentro da programação foi possível ter acesso a obras que abordavam a pandemia e cinema, obras dirigidas apenas por mulheres e outras temáticas.

Um dos grandes destaques da programação deste ano foi a “Mostra de curtas – Festivalzinho – Acessibilidade”, que expõe curtas infantis

com audiodescrição e interpretação através da Língua Brasileira de Sinais (Libras). A intenção foi mostrar que a arte deve ser acessível a todos os públicos.

A produtora do Curta-SE, Rosângela Rocha, falou sobre a realização do evento em meio a pandemia. “Por conta da pandemia, muitas produções ficaram paradas, mas ainda assim tivemos produções feitas exclusivamente na pandemia que foram exibidas aqui no Curta SE. Houve um acesso disponível para diversos públicos, seja infantil, adulto, com acessibilidade e, pensando na questão da pandemia, nós também disponibilizamos, em parceria com a Mostra Cinemas do Brasil, quatro mostras de filmes, curtas, longas e websérie de forma on-line. Então quem não pode vir ao drive-in, aproveitou a plataforma”.

Presente no primeiro dia do evento, o publicitário Elton Assis ressaltou a importância de momentos de lazer de forma segura.”A pandemia nos privou de muita coisa, mas essa ideia de unir o Curta-SE ao drive-in foi muito interessante! Agrega segurança, lazer, informação”, disse.

Ainda não acabou!

O Curta-SE volta em 2021 com as Mostras Competitivas sergipanas e nacionais, de 23 a 26 de março. Os interessados em participar da competição poderão se inscrever no período de 11 a 29 de janeiro de 2021 através do site www.curtase.org.br.

Curta-SE

A 20ª edição do Curta-se teve início em novembro, contando com patrocínio do Sebrae SE e segue através da Lei Aldir Blanc, Bicentenário Sergipe, Conselho Estadual da Cultura, da Fundação de Arte e Cultura Aperipê de Sergipe (Funcap), Governo Estadual de Sergipe, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Também recebeu apoio do Cine Vitória, Instituto Banese, Museu da Gente Sergipana, Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis, Avanca 2020 e Mostra Cinemas do Brasil.

Assessoria de Comunicação – AVBR Produções