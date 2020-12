Edifício Maria Feliciana recebe decoração natalina em Aracaju

20/12/20 - 08:21:47

Iluminação especial é fruto da parceria entre a Energisa e o Governo do Estado

Além do Parque da Sementeira e de outros pontos de Aracaju decorados para o Natal Iluminado 2020, mais um ícone da capital sergipana ganhou iluminação especial de Natal com o apoio da Energisa. O Edifício Estado de Sergipe, conhecido como Edifício Maria Feliciana, teve suas luzes natalinas acesas na última quinta, 17 de dezembro, fruto da parceria entre a empresa e o Governo do Estado de Sergipe.

A iluminação, que representa um presente para os sergipanos, conta com 6 estrelas de 3 metros, 800 metros de corda luminosa, 200 estrobos, além de decoração na fachada com enfeites de 2 metros e letreiro luminoso desejando um Feliz Natal, totalizando 9 mil pontos de luz.

“Este é segundo ano em que apoiamos a decoração do Edifício Maria Feliciana, reforçando assim o nosso compromisso com a esperança e otimismo por dias melhores para os sergipanos, principalmente em um ano cheio de desafios como este”, ressalta o Diretor-Presidente da Energisa Sergipe, Roberto Carlos Currais.

Natal Iluminado do Parque da Sementeira

Por mais um ano, a Energisa Sergipe brinda a população sergipana e turistas com a iluminação natalina do Parque da Sementeira, em parceria a Prefeitura de Aracaju. Com destaque inovador, a decoração do local estará acesa até o dia 30 de dezembro e conta com 7 milhões de pontos de luz, uma árvore de projeção mapeada com 15 metros de altura, Papai Noel interativo, Presépio com peças de 2 metros, uma manjedoura e árvores de Natal 3D coloridas de oito metros de altura, flutuantes nos lagos, além de outros diversos objetos de ornamentação com luzes espalhados pelo Parque. Tudo isso para compor lindos e mágicos cenários natalinos em vários locais.

O Papai Noel interativo estará disponível para visitação nos dias 19, 20, 25, 26 e 27, das 18h30 às 21h, já a Árvore de Natal com projeção mapeada poderá ser vista todos os dias, durante esse mesmo horário.

Sobre a Energisa

Com 115 anos de história, o Grupo Energisa é o 5º maior em distribuição de energia elétrica. Uma das primeiras empresas a abrir capital no Brasil, a companhia controla 11 distribuidoras em Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo, Paraná, Rondônia e Acre. Com receita líquida anual de R$ 16,9 bilhões (ano 2019), o Grupo atende a 7,8 milhões de clientes (o que representa uma população atendida de aproximadamente 20 milhões de pessoas) em 862 municípios de todas as regiões do Brasil, além de gerar cerca de 20,5 mil empregos diretos e indiretos.

Com a missão de transformar energia em conforto, desenvolvimento e oportunidades de forma sustentável, responsável e ética, a Energisa atua com um portfólio diversificado que engloba distribuição, geração, transmissão, serviços para o setor elétrico (Energisa Soluções), serviços especializados de Call Center (Multi Energisa), comercialização de energia (Energisa Comercializadora) e soluções em energias renováveis (Alsol).

Por Regiane de Andrade As

Foto assessoria