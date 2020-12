HOMEM É PRESO APÓS MATAR COMPANHEIRA A GOLPES DE FACA EM LAGARTO

20/12/20 - 09:08:15

Mais um feminicídio é registrado no município de Lagarto. O crime foi registrado noite deste último sábado (19) no bairro Alto da Boa Vista e as informações são de que a vítima foi identificada por Edilza Jesus da Silva, 41 anos.

Edilza Jesus foi morta a golpes de faca por seu companheiro, que não teve seu nome revelado. As informações são de que ele avistou uma viatura da Guarda Municipal de Lagarto (GML) e comunicou o crime que havia acabado de praticar.

A GML juntamente com uma equipe de plantão da Policia Civil, foi ate o local do crime e localizou a faca utilizada.

A motivação do crime ainda é desconhecida

Com informações LagartoComoEuVejo