MPF em Sergipe funcionará em regime de plantão durante o recesso judiciário

20/12/20 - 10:06:27

A unidade do Ministério Público Federal em Sergipe funcionará em regime de plantão entre os dias 20 de dezembro de 2020 e 6 de janeiro de 2021, exceto nos dias 24 e 31 (ponto facultativo) e 25 de dezembro (feriado nacional). Durante o plantão, a unidade funcionará das 8h às 13h, período no qual serão atendidas as demandas urgentes de movimentação processual e atendimento ao público.

De acordo com a Portaria PRSE nº 152/2020, estarão funcionando, no plantão, os setores de atendimento ao público, movimentação processual e protocolo, além das atividades que asseguram o funcionamento desses serviços.