Natal: Instituições recebem apoio da Coopanest de Sergipe

20/12/20 - 08:43:50

Seguindo a tradição, a Cooperativa dos Anestesiologistas de Sergipe (Coopanest-SE) entregou ao Projeto Casinha de Jesus da Comunidade Católica Servos da Santíssima Trindade vários brinquedos para serem distribuídos com as crianças assistidas pela instituição. Por conta da pandemia da Covid-19 a doação foi entregue aos representantes do Projeto na sede da Coopanest-SE pelo presidente da cooperativa, Roberto Santos Menezes.

A representante da instituição filantrópica, Silvânia Maynard Garcez, lembrou que nos anos anteriores a Cooperativa promovia uma tarde de lazer para realizar a distribuição dos presentes. “Era uma tarde com muita diversão, com lanche e muitas brincadeiras. Infelizmente a pandemia nos impediu de realizar a festa de Natal para nossas crianças neste ano. Mas graças ao apoio da Coopanest-SE elas não ficarão sem presentes”, comemorou a coordenadora.

O Projeto Casinha de Jesus, está localizado no bairro Santa Maria e existe há pouco mais de 20 anos assistindo a 110 crianças de 2 a 16 anos com reforço escolar, curso de artes e atividades lúdicas. “Com a pandemia as atividades foram suspensas, mas diante da carência das crianças nós continuamos auxiliando com a distribuição para as famílias delas de cestas básicas”, contou Silvânia Maynard.

Projeto Social de Judô

Numa iniciativa do Sargento Élvio Marcelo o Projeto Social a Escola vai ao Batalhão de Choque, foi criado com o objetivo de através do esporte cuidar das crianças e adolescentes carentes. O projeto assiste 180 crianças, jovens e adultos a partir dos dois anos sem limite de idade, com a prática do Judô.

O projeto é mantido com o apoio dos parceiros como a Polícia Militar, SESI e Coopanest-SE. “A parceria dessas instituições é fundamental para existência e manutenção do projeto, os nossos alunos são carentes e oriundos de diversos bairros da cidade e municípios vizinhos. A situação financeira das famílias é difícil e sem a colaboração dos parceiros nós não teríamos condições de manter nossas atividades”, afirmou o Sargento Élvio.

A pandemia também afetou as atividades do projeto e o sargento Élvio informou que está realizando uma Campanha Solidária do Natal 2020, com o intuito de estimular a adoção de um atleta promissor e humilde com a doação única e anual de 01 (um) Kimono no valor de R$ 130,00.

De acordo com o idealizador e coordenador do Projeto Social, a meta é arrecadar 200 Kimonos até o dia 23 de dezembro. “Nós queremos presentear os alunos para os treinos do ano de 2021”, explicou o Sargento Élvio, que é professor de educação física e faixa preta em judô.

Para o presidente da Cooperativa dos Anestesiologistas de Sergipe (Coopanest-Se), Dr. Roberto Menezes, a Cooperativa sente-se gratificada por poder colaborar com estas instituições que têm um papel relevante na sociedade. “Nossa entidade exerce sua responsabilidade social dando sua contribuição humanitária em tempos tão difíceis que atravessa o mundo”, afirmou o presidente.

Para doar às instituições é só fazer um depósito nas contas abaixo:

Projeto Social de Judô da PMSE para compra de Kimonos:

Shiai Confecções e Fardamentos Ltda

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 836 OP: 003 C/C: 203-6

CNPJ: 19.567.401/0001-56

PROJETO CASINHA DE JESUS

Banco: BANESE

Agência 035 OP: 03 C/C: 100.660-7

Ascom/Coopanest