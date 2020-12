Ambulatório de Retorno comemora Natal com grupo de palhaços

22/12/20 - 15:23:55

O Ambulatório de seguimento do recém-nascido de alto risco, Maria Creuza de Brito Figueiredo, da Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, realizou na manhã desta terça-feira, 22, uma ação comemorativa para celebrar o Natal com a participação dos ‘Palhaços de Propósito’. A ação contou com profissionais, crianças assistidas pelo ambulatório e familiares para uma manhã de diversão.

Os palhaços Dra Malu K e o Dr Bom Quixote promoveram muita música, contação de histórias e distribuição álcool em gel como lembrancinhas para as famílias assistidas. A ação reflete o cuidado humanizado aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) e seus acompanhantes, com o objetivo de contribuir com a melhoria da qualidade de vida dos pacientes durante o tratamento.

Para a gerente do ambulatório Catharina Corrêa Costa, respeitando todas as normas de segurança que o momento exige, o Ambulatório de Seguimento da Maternidade Nossa Senhora de Lourdes e o grupo ‘Palhaços de Propósito’ mais uma vez compartilhou de boas risadas e descontração.

“Esperamos que o Natal dessas crianças seja um momento de renovação com suas famílias. As famílias se mostraram muito satisfeitas com a ação”, disse.

O coordenador de projetos do ‘Palhaços de Propósito’, Moater Paulon , contou que o objetivo do grupo é promover a alegria dos pequenos, levando alegria e brincadeira. “Somos um grupo de formação de palhaços especificamente para a área da saúde”. Nosso trabalho é voluntário e sempre tentamos atender a todos , a proposta é levar sorrisos”, explicou Moater.

Serviço

O Ambulatório de seguimento do recém-nascido de alto risco, Maria Creuza de Brito Figueiredo, promove no seu atendimento a avaliação geral dos aspectos físicos da criança como o ideal desenvolvimento, crescimento e ganho de peso, e orienta os pais sobre os cuidados básicos, alimentação saudável, prevenção a riscos de acidentes, esquema de imunizações e encaminhamentos necessários para outros serviços.

Ascom/SES