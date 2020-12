Câmara Municipal de Propriá aprovou mais de 300 proposituras em 2020

22/12/20 - 14:46:52

Em um ano atípico, marcado pela pandemia da Covid-19, a Câmara Municipal de Propriá adotou uma série de medidas para garantir que a Casa Legislativa pudesse cumprir seu papel social e continuar apreciando proposituras de interesse dos propriaenses.

Implementando todos os protocolos de saúde, a exemplo do distanciamento social e do uso da máscara por servidores e vereadores, o Poder Legislativo seguiu com suas atividades e registrou um ano bastante produtivo. Em 2020, os parlamentares municipais aprovaram mais de 300 proposituras, sendo 31 Projetos de Lei, 154 Moções, 12 Decretos, 71 Indicações e 121 Requerimentos.

De acordo com o presidente da Câmara, vereador Aelson dos Santos (PSD), também foram adotados cuidados extras, a exemplo da desinfecção das dependências da Casa. “Tivemos que nos adequar a essa nova realidade. Para isso, seguimos as orientações dos órgãos de saúde, promovemos a higienização do plenário e dos demais setores da Casa e também fizemos um rodízio de funcionários. Todas essas ações foram executadas para proteger tanto os vereadores quanto os servidores. Dessa forma, reduzimos os riscos de proliferação do vírus e asseguramos um ambiente seguro para o desenvolvimento de nossas atividades”, afirmou Aelson.

Neste ano, os canais de comunicação foram ainda mais importantes para manter a população informada sobre os trabalhos parlamentares. Por isso, a Casa disponibilizou a transmissão das sessões por meio digital, através do Facebook, Youtube e do próprio portal da Câmara. Além disso, a transmissão das sessões continuou acontecendo pela Rádio FM Local, ampliando a transparência dos atos do Legislativo.

A Câmara Municipal de Propriá encerra as atividades legislativas hoje, 22, tendo como finalização das pautas a aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA), na última quinta-feira, 17, em segunda votação.

Fonte e foto assessoria