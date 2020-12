CONDENADO POR MORTE DE EX-VEREADOR DE AQUIDABÃ FOI PRESO NO ESTADO DE SP

22/12/20 - 06:31:08

A Polícia Militar do Estado de São Paulo (PM/SP) capturou Whashington Guimarães Sobrinho, conhecido como “Whashingtinho”, no bairro Jardim Morada do Sol, em Indaiatuba (SP). O preso foi condenado pela prática do latrocínio que vitimou o ex-vereador da cidade de Aquidabã, em Sergipe, ocorrido no ano de 2015.

De acordo com as investigações realizadas pela polícia sergipana, a vítima, Edvaldo Alves do Carmo, foi morto aos 88 anos quando estava retornando para casa no início da noite, após um dia de trabalho. Na época, ele foi surpreendido por criminosos que anunciaram assalto, pediram todo o dinheiro que estava com ele e, em seguida, o alvejaram com quatro tiros de arma de fogo.

O investigado já havia sido preso, mas respondia o processo em liberdado. Há alguns meses, o Poder Judiciário expediu o mandado de prisão definitiva, o qual o condenava a 23 anos de reclusão em regime fechado. No entanto, Whashington estava no estado de São Paulo.

Em patrulhamento pela região, os policiais do estado de São Paulo avistaram um homem em atitude suspeita, que tentou fugir pulando o muro da residência vizinha. Com o apoio de outras viaturas da corporação, foi efetuado o cerco policial e, na casa dos fundos, o homem foi localizado embaixo da cama.

Os policiais, então, fizeram a pesquisa criminal no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e identificaram o mandado de prisão definitiva conta ele. O procurado foi encaminhado a delegacia, de onde será transportado para o estado de Sergipe.

SSP