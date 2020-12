DEPUTADO SOLICITA À UNIGEL QUE PRIORIZE TRABALHADORES DE LARANJEIRAS E REGIÃO

22/12/20 - 15:43:25

O deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) manifestou na Assembleia Legislativa apoio aos interesses dos trabalhadores sergipanos, especialmente os laranjeirenses, diante do processo de contratação de mão de obra para a Unigel Agro SE, novo nome da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados (Fafen), em Laranjeiras, cujas atividades estão previstas para retomar em 2021. O parlamentar reafirmou o compromisso com os moradores do Vale do Cotinguiba e o fortalecimento da cadeia produtiva.

“Na semana passada, os sindicatos se reuniram para reivindicar oportunidades. Fiz contato com a direção da Unigel, fui informado que houve audiência e que os entendimentos foram pacificados. A prioridade é a contratação dos sergipanos, especialmente os moradores de Laranjeiras e do Vale do Cotinguiba. Meu desejo é que todos estejam tranquilos diante desse processo”, afirmou Zezinho Sobral.

Na Assembleia, Sobral reforçou o empenho para Unigel para a retomada dos postos de trabalho e acredita que, em 2021, os obstáculos gerados pela pandemia serão superados. “Laranjeiras tem mão de obra qualificada. Defendo a valorização das pessoas. O retorno da Fafen representa geração de empregos, renovação do parque de misturadores e de transportadores de Pedra Branca e movimentará o consumo de gás natural como matéria-prima. Ela é fundamental na produção de fertilizantes que dão competitividade na agricultura familiar e no agronegócio”, afirmou Zezinho Sobral.

Em 2018, quando a Petrobras anunciou o fechamento das fábricas de Sergipe e da Bahia alegando perdas no setor de fertilizantes, Zezinho Sobral foi ativo na defesa da permanência da unidade sergipana e dos empregos dos trabalhadores. No mesmo ano, iniciou um movimento junto às Câmaras de Vereadores dos municípios dos Vales do Cotinguiba e do Japaratuba. Em 2019, já como deputado, Zezinho Sobral participou de diversas reuniões na Petrobras, debateu a pauta com os parlamentares sergipanos, esteve na Assembleia da Bahia e acompanhou todo o processo de arrendamento.

“Em novembro de 2019, a Petrobras assinou o contrato de arrendamento das unidades da Fafen em Sergipe e da Bahia, em uma cerimônia no Rio de Janeiro. Tive a honra de testemunhar e ver o resultado da nossa luta. Em 2020, o grupo Unigel anunciou o arrendamento por 10 anos, renováveis por mais 10, e o retorno das atividades para 2021. A retomada da agora Unigel Agro SE exigiu esforços conjuntos. Tenho certeza que, a partir do ano que vem, Sergipe voltará a se destacar no setor”, complementou Zezinho Sobral.

Ascom Deputado Zezinho Sobral