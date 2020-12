MM: Estado de Sergipe recebe 3,9 mil cestas de alimentos

22/12/20 - 12:13:51

Em visita oficial a Aracaju (SE), a secretária-adjunta de políticas para as mulheres do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), Dinah Sena, participou da entrega de 3,9 mil cestas de alimentos para as mulheres em situação de vulnerabilidade e atendidas por medidas protetivas. A doação foi na sede da Federação da Agricultura e Pecuária, Parque João Cleophas, na quinta-feira (17).

Para o estado são investidos R$ 392 mil na compra destes alimentos que são doados pelo Governo Federal. A iniciativa, que faz parte do plano de contingência para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), conta com o apoio da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

“Essas cestas são uma contribuição da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, do Ministério da Mulher da Família e dos Direitos Humanos, que se somam a outras ações já realizadas pelo Governo Federal”, disse Dinah Sena

Mais atividades

A representante do ministério também teve reuniões com representantes da rede de atendimento à mulher em situação de violência no estado no Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE). Na oportunidade, Dinah Sena avaliou alternativas para o fortalecimento das ações de prevenção e combate à violência contra a mulher no estado.

As propostas foram debatidas com integrantes do tribunal, da prefeitura municipal e do governo estadual que também demonstraram interesse na construção da Casa da Mulher Brasileira (CMB) na capital sergipana. “Vamos estudar a viabilidade de implementação do projeto para tornar realidade aqui também o atendimento mais humanizado”, garante Dinah Sena.

Ao falar sobre o serviço, que integra o programa Mulher Segura e Protegida, a secretária-adjunta aproveitou para fazer um apelo. “Seria muito importante para a rede de proteção, a criação de secretarias municipais de políticas para as mulheres”, propôs.

Durante os dois dias de compromisso, Dinah Sena também esteve na Maternidade Nossa Senhora de Lurdes, na capital, e na Fazenda Esperança Unidade Feminina, em Lagarto (SE) para ouvir as necessidades locais.

Assessoria de Comunicação Social do MMFDH