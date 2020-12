GEORGEO PASSOS AVISA QUE GOVERNO DO ESTADO QUER REAJUSTAR TAXAS DO DETRAN

22/12/20 - 05:21:32

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) informou que o Governo do Estado enviou para a Assembleia Legislativa, o Projeto de Lei 323/2020, que pretende aumentar algumas taxas do Detran. Esse PL já está na pauta de votações desta terça-feira (22).

Georgeo explica que se aprovado, esse PL vai derrubar os novos valores cobrados após a redução de algumas taxas. “No final de 2019, nosso mandato conseguiu através de emendas, aprovadas por unanimidade, diminuir os valores de algumas taxas do Detran. Com esse PL, caso ele seja aprovado, o Governo vai aumentar essas taxas”.

O deputado disse ainda que vai votar contra esse e todos os outros projetos de reajuste. “É um absurdo, em um momento como este que vivemos, onde o Governo do Estado poderia ficar ao lado do seu povo, mas só pensa na arrecadação. Nós vamos votar contra qualquer matéria com este conteúdo”.

“Com essa postura o governador só mostra que ele não está preocupado com os sergipanos. Que belo presente de Natal, Belivaldo Chagas dá ao nosso povo. Taxas que nós conseguimos por unanimidade reduzir no ano passado. É um absurdo ele querer diminuir desta forma o trabalho dos deputados estaduais”.

Georgeo informa que uma taxa de renovação de habilitação que atualmente custa R$ 100,00 vai passar a custar R$ 200,00. Esperamos a sensibilidade dos colegas parlamentares para que possamos derrubar esse PL. Não é momento para tirarmos mais dinheiro dos sergipanos”.