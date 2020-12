GOVERNO INTENSIFICA MEDIDAS DE FISCALIZAÇÃO E COMBATE AO CORONAVÍRUS FIM DE ANO

22/12/20 - 07:35:40

O objetivo é conscientizar a população acerca da importância do uso de máscara e álcool gel, distanciamento social e evitar aglomerações

O Governo do Estado tem intensificado as diversas ações e medidas de fiscalização e combate ao novo coronavírus. O aumento da vigilância acontece devido à preocupação do governador Belivaldo Chagas com a elevação dos casos de Covid-19 no estado.

Por meio da Secretaria de Estado da Sáude (SES), Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Procon e com auxílio das prefeituras dos municípios sergipanos, o governo está realizando uma força-tarefa de fiscalizações em todo o estado, em feiras livres, bares, restaurantes e comércio em geral. O objetivo é conscientizar a população acerca da importância do uso de máscara e álcool gel, distanciamento social e evitar aglomerações.

Uma das medidas anunciadas pelo governador foi a abertura de novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sendo mais 10 no Hospital de Urgências de Sergipe João Alves Filho e 10 para o Hospital Cirurgia.

Também como forma de conscientizar a população, o Governo do Estado ampliou a veiculação de campanhas educativas nos meios de comunicação, como rádio, TV e redes sociais, reforçando a importância das medidas de prevenção do contágio pela Covid-19. Nos canais oficiais do governo, é possível conferir as principais orientações a respeito do assunto.

O governador alerta, no entanto, que o trabalho feito pelo governo deve andar em conjunto com atitudes de consciência também por parte da população sergipana. “Ninguém vai fazer acontecer a melhoria sozinho. O Estado vai continuar fazendo a sua parte, mas se a população não entender a importância do uso da máscara, do distanciamento, isolamento e das medidas de higiene, vai ficar ainda mais difícil”, destacou Belivaldo.

Os órgãos do Governo também pedem atenção para a realização de festas e eventos clandestinos, principalmente neste período de festas de Natal e Réveillon. A Resolução N.º 07/2020, publicada no último dia 15 reforça que a realização de eventos festivos deve ser aprovada pela Secretaria de Estado de Saúde, por meio de apresentação de medidas sanitárias a serem adotadas, bem como limitação de público em 100 pessoas, para ambientes fechados, e 150 para ambientes abertos.

Vale ressaltar que os estabelecimentos que realizarem festas sem a prévia autorização dos órgãos de saúde podem recebem punições que vão de multa até a perda do alvará de funcionamento. O Governo do Estado alerta, ainda, que a população pode contribuir denunciando eventos clandestinos e aglomerações por meio do número 190, da Polícia Militar.

Fonte e foto assessoria