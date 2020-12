SMTT Intensifica a fiscalização nas praias neste final de ano

As festas de fim de ano aumentam a circulação de pessoas nas praias. Atenta a isso, a partir desta quinta-feira, dia 24, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju intensificará a fiscalização na faixa de areia das praias, seguindo a lei municipal 2.024, de 19 de agosto de 1993, que proíbe a circulação de veículos nesses espaços. Somente veículos oficiais e em operação têm autorização para trafegar na areia.

O objetivo dessa fiscalização é oferecer mais segurança para os banhistas. Agentes de trânsito também estarão atuando em pontos estratégicos nas principais vias que dão acesso à praia para manter a mobilidade urbana.

O superintendente da SMTT, Renato Telles, ressalta a importância da população respeitar a lei e não trafegar na faixa de areia. “As pessoas aproveitam as férias e feriados prolongados no fim do ano para se divertir, descansar e ir a praia, mas é importante que isso seja feito com responsabilidade e segurança. Em Aracaju, a circulação na faixa de areia é proibida e estaremos, a partir de quinta, intensificando a fiscalização nessas áreas”, disse.

Renato acrescenta ainda que a colaboração da população, denunciando essa infração de trânsito, também é fundamental. “A faixa litorânea de Aracaju é grande e não tem como ter agentes em todos os pontos simultaneamente, então pedimos a colaboração da população para que denunciem infrações como essa para o nosso Disque Trânsito pelo 118”, orienta o superintendente da SMTT.

Fonte e foto assessoria