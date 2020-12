PIRAMBU: ROUBOS CAEM QUASE 60% E FURTOS REDUZEM MAIS DE 20% ENTRE 2019 E 2020

22/12/20 - 08:26:18

O resultado positivo é fruto da integração entre as forças de segurança no município

O trabalho integrado entre as forças de segurança estadual e municipal tem registrado reduções nos índices de criminalidade na cidade de Pirambu. Em comparativo entre janeiro a novembro de 2019 e o mesmo período de 2020, houve redução de 22% nos furtos e de 58,6% nos roubos no município. O resultado positivo é fruto das ações conjuntas entre a Polícia Civil, Polícia Militar e a Guarda Municipal de Pirambu.

Os dados fazem parte do levantamento feito pela Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal (CEACrim), da SSP. No tocante aos roubos, enquanto que no ano de 2019 foram registrados 46 ocorrências – entre janeiro e novembro -, no mesmo período de 2020 foram contabilizados 19 casos. Já quanto aos furtos, em 2019 foram 50 investidas criminosas, com retração para 39 delitos em 2020.

Além desses dados, também houve reduções nos casos de ameaça, lesão corporal e injúria. No que se refere às ameaças, em 2019 foram 52 casos e em 2020 foram 28 ocorrências. Já no tocante às lesões corporais, foram 13 registros em 2019 e oito em 2020. Os crimes de injúria caíram de 32, em 2019, para 22, em 2020. Os números também são referentes aos meses de janeiro e setembro do ano passado e deste ano.

Ainda conforme a CEACrim, considerando esses tipos penais e demais ocorrências na região, foi contabilizado um total de 250 ocorrências na região no período que compreendeu os meses de janeiro e novembro de 2019. Já no mesmo período deste ano, foram registrados 155 casos. Em termos percentuais, a CEACrim apontou uma redução de 38% na incidência de criminalidade em Pirambu.

Reconhecimento

A cidade de Pirambu foi reconhecida pela Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis (Cobrapol) pelo trabalho realizado na segurança local que, junto à integração com as forças de segurança estaduais, criou a Secretaria Municipal de Segurança, conforme destacou o presidente da entidade, André Gutierrez. “Quero parabenizar pela criação da secretaria e pela colocação de um policial civil experiente como secretário. Parabéns por essa escolha”, enfatizou.

O secretário de segurança do município de Pirambu, o policial civil Álvaro Bento dos Santos agradeceu o reconhecimento e assinalou que as ações de combate à criminalidade visam a tranquilidade da população local. “Em nome da segurança pública de Sergipe agradeço pelo acolhimento. Agradeço também ao prefeito pela oportunidade de ter levado o nome da Polícia Civil e da segurança pública a todos os cantos do município. Só quem ganha com isso é a população”, mencionou.

O delegado Leogenes Correia reforçou que a troca de informações entre as instituições da segurança pública contribuiu para os resultados positivos obtidos na cidade. “O sucesso da segurança pública em Pirambu é fruto de uma grande parceria, espelho para todo o Brasil, entre a Polícia Civil e a Secretaria Municipal de Segurança Pública. Aliado a isso, a importante participação da Polícia Militar e do Poder Judiciário local. O secretário municipal faz contato conosco diariamente e nos comunicamos sempre, atuando junto no combate a todos os crimes, inibindo a atuação de suspeitos, pois sempre há as polícias e a Guarda Municipal juntas trabalhando por um bem comum”, realçou.

O major Joaldo Vicente, comandante do 9º Batalhão de Polícia Militar (9º BPM), salientou que a Polícia Militar está focada no combate à criminalidade em Pirambu e que a atuação em conjunto com a Guarda Municipal e com a Polícia Civil é fundamental para a queda nos índices de criminalidade no município.

“A Polícia Militar fortaleceu o policiamento ostensivo, principalmente nas áreas onde acontecem mais crimes contra o patrimônio, que incomodam bastante a população, e também foram realizadas várias operações contra o tráfico de drogas, desarticulando pontos de venda de entorpecentes. E realizamos um trabalho em conjunto importante com a secretaria municipal e também com a Polícia Civil”, pontuou.

Informações e foto SSP