PMA INJETA CERCA DE R$ 200 MILHÕES NA ECONOMIA COM PAGAMENTOS A SERVIDORES

22/12/20 - 09:15:47

Com a antecipação do pagamento dos salários dos servidores para esta quinta-feira, 24, aliado à segunda parcela do 13°, já depositada na conta dos trabalhadores no dia 14, e mais a quitação dos débitos com as empresas contratadas pelos diversos órgãos municipais, a Prefeitura de Aracaju deverá invejar aproximadamente 200 milhões de reais na economia da capital neste mês de dezembro, segundo estimativa da Secretaria Municipal da Fazenda (Semfaz).

O cálculo leva em consideração a maneira como o dinheiro costuma ser empregado nesta época do ano, quando os cidadãos tendem a separar recursos para presentear seus entes queridos, aumentando significativamente a atividade comercial.

“O município de Aracaju é um importante comprador de serviços junto às empresas locais, assim como contratante de pessoas, por isso, tanto o pagamento dos fornecedores em dia quanto o salário dos servidores injetam recursos na economia. Então, quando a gente soma esses valores todos, injetamos cerca de 200 milhões de reais na economia da cidade neste mês de dezembro. Essa circulação de dinheiro é um estímulo muito relevante para este momento de retomada pós pandemia”, explica o secretário da Fazenda, Jeferson Passos.

Conta a favor do ambiente econômico a regularização da situação fiscal da Prefeitura, que, desde 2017, renegociou as dívidas de curto prazo com os fornecedores, regularizando os pagamentos, e passou a pagar os salários sem atraso, o que permite uma previsibilidade imprescindível para garantir o consumo, gerando renda.

“Na Prefeitura trabalho há 10 anos e amo o que faço. A gente passou por um período muito ruim de pagamento de salário e nesses últimos anos tivemos esse aspecto positivo de receber em dia, inclusive o décimo terceiro, dando poder de compra principalmente por causa das festas de fim de ano”, descreve a servidora da Secretaria da Assistência Social

Vanessa Cortez.

Com a segunda parcela do décimo terceiro e o salário do mês de dezembro, a Prefeitura completa 48 meses honrando com o compromisso de pagar o servidor em dia. Ao todo, são 54 folhas salariais, sendo 48 dos meses correntes, duas folhas herdadas da administração anterior e quatro folhas de décimo terceiro.

“Sou bastante grata pela gestão do prefeito Edvaldo, porque vem pagando em dia os seus funcionários. Com o dinheiro do décimo terceiro, por exemplo, vou guardar para ajudar na construção da casa do meu filho, já tem um direcionamento”, aponta Givaldete dos Santos, 57 anos, que trabalha na Central de Atendimentos da Prefeitura há 35 anos.

A confiança para com a administração municipal retomada permite aos servidores planejar com mais facilidade os seus gastos e investimentos, como comenta o agente administrativo José Luís Almeida da Cruz, 52 anos.

“Trabalho por amor. Lembro que, antigamente, nós não tínhamos crédito na praça, porque os salários eram pagos de forma atrasada, agora o nosso crédito aumentou. Salário todo o mês na conta certinho. O décimo terceiro vou guardar na poupança para poder comprar um carro”.

A regularidade do pagamento ganha ainda mais relevância em um contexto de pandemia, quando permite uma certa previsibilidade em meio às incertezas, assim como a possibilidade de economizar dinheiro para uma ocasião urgente.

“Pagar salário em dia é essencial. Recebi meu décimo e vou guardar para uma emergência. Estou muito feliz e só tenho a agradecer. Hoje o servidor está feliz”, ressalta Maria Marta, agente administrativo na Perícia Médica da Prefeitura.

Foto: Ana Lícia Menezes