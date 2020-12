UNINASSAU renova parceria para Capacita Jovem

Programa vai profissionalizar jovens para ingresso no mercado de trabalho

A UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju renovou a parceria com a Coordenadoria Especial de Juventude da Secretaria de Estado da Educação de Sergipe para a realização do Capacita Jovem. O programa vai oferecer cursos práticos de atendente de farmácia, cuidador de idosos, informática básica e outros. A atividade, que em 2020 capacitou 38 jovens, independe do nível de escolaridade dos alunos.

A coordenadora acadêmica da UNINASSAU, Isabella Rezende, observa que a parceria inclui os alunos da Instituição como responsáveis para capacitar e profissionalizar outros jovens. “Essa é uma política intersetorial voltada para a juventude. Queremos despertar nesses jovens o interesse pela educação e conhecimento. Nosso objetivo é ofertar aos jovens de diversos municípios de Sergipe, cursos que promovam uma rápida inserção no mercado”, destaca.

O público alvo não se restringe a alunos do ensino médio ou fundamental, mas aos jovens em geral na faixa etária de 15 a 29 anos. “Pretendemos apoiar esses jovens, mesmo que eles não estejam estudando de forma regular. O projeto tem o foco de inserir esses jovens no mercado de trabalho, ofertando a eles a oportunidade de ingressar”, complementa Isabella.

O coordenador da Secretaria da Educação de Sergipe, Eduardo Oliveira, explica que, nesse momento, está sendo reatada uma parceria que, de fato, tem o poder de levar conhecimento e capacitação a jovens que se encontram em situação de desemprego ou não frequentam nenhuma instituição de ensino. “Nossa previsão é começar em 2021. Estamos definindo o mês, com turmas presenciais, para capacitar esses jovens, tanto na capital, quanto em municípios que possuem gestores municipais de juventude. A UNINASSAU é fundamental para que o projeto tenha sucesso”, afirma

A parceria já existe há mais de dois anos e está sendo renovada agora. As aulas terão início após a definição do Comitê Cientifico do Estado. As atividades acontecerão nos municípios de acordo com as condições sanitárias.

