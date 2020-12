ALERTA SOBRE A IMPORTÂNCIA DE MANTER USO DE MÁSCARA DE PROTEÇÃO

23/12/20 - 10:10:12

Com a pandemia do novo coronavírus, a adoção de medidas de biossegurança se tornou fundamental. Neste sentido, a Prefeitura de Aracaju tem reforçado o alerta à população sobre a necessidade de continuar utilizando máscara de proteção, uma das maneiras mais recomendadas pelas autoridades sanitárias para frear a transmissão do vírus. Por decreto municipal, a utilização do item é obrigatória nas áreas públicas da cidade.

Usar a máscara é uma atitude preventiva que auxilia tanto quem está usando, quanto quem está ao redor. Se uma pessoa usa máscara sempre que sai em público, isso é duas vezes mais eficaz para reduzir o risco de transmissão do que quando alguém usa a máscara só depois que tem sintomas.

No entanto, com o retorno gradativo das atividades econômicas, uma parcela significativa da população acabou relaxando nos cuidados preventivos e, muitos, estão saindo de casa sem este item essencial.

“Como é feito em qualquer planejamento de gestão de crises em epidemias, foram adotados os retornos paulatinos. Nisso, vimos que as pessoas, provavelmente somadas à exaustão, não atentaram para a permanência dos cuidados de precaução. Então, muitos estão saindo às ruas sem máscara, frequentando lugares com aglomerações, não estão obedecendo ou atentando para o distanciamento social. Mas, o risco de transmissão ainda continua”, destaca a infectologista da Secretaria da Saúde de Aracaju, Fabrízia Tavares.

Segundo a Organização Mundial da Saúde, em cenários como o do Brasil, onde há transmissão comunitária, há indicação do uso de máscaras sempre que as pessoas saírem para ambientes coletivos fora de casa.

“As pessoas precisam colocar na cabeça, entenderem que o convívio com esse vírus ainda vai durar por um bom tempo, por meses, nesse sentido de maior atenção para as precauções, mesmo com a vacinação”, alerta Fabrízia, ao comentar que, devido à vacina contra covid-19 está em fase adiantada, a população encara a situação como se a pandemia já estivesse acabado e as rotinas voltado ao antigo normal.

Para serem utilizadas corretamente, máscaras de tecido devem estar completamente secas, durante até duas horas – caso fiquem úmidas antes disso, devem ser trocadas. Como têm que ser trocadas com frequência, o ideal é que cada pessoa tenha pelo menos cinco máscaras, recomendam as autoridades sanitárias.

