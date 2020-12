Capitão Samuel prestigia evento de final de ano do Projeto ‘Fumaça Zero’

Na noite desta terça-feira, 22, o deputado estadual Capitão Samuel (PSC) participou do evento de final de ano do Projeto ‘Fumaça Zero’, idealizado pelo vereador Cabo Didi. Na oportunidade aconteceu a troca de faixas dos atletas que praticam karatê e uma linda apresentação das meninas do ballet, atividades estas que fazem parte da ação solidária.

Este projeto usa o esporte como forma de inclusão social e levanta a bandeira de prevenção à violência e prevenção à dependência química.

Segundo Capitão Samuel o Fumaça Zero precisa continuar vivo. “Este trabalho é lindo. Nós, como temos um projeto de acolhimento de dependentes químicos, quero unir as nossas forças. O fumaça zero previne às drogas e, por esta razão, estamos juntos e comprometidos em tirar as nossas crianças do mundo do vício e da violência”, declara.

Por Anne Isabelle