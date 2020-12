CAPITÃO SAMUEL SEGUE NA LUTA AO LADO DOS POLICIAIS MILITARES DA RESERVA

23/12/20 - 05:56:55

Nesta terça-feira, 22, as Associações que representam os Militares da reserva se reuniram, mais uma vez, com o deputado estadual Capitão Samuel.

A reunião teve o objetivo de tratar de temas que interessam, exclusivamente, aos aposentados da Polícia Miltar e do Corpo de Bombeiros de Sergipe. Além da unificação das associações, também trataram da pauta de reivindicações para 2021, onde se referem ao reajuste linear e ao aumento do valor da gratificação dos militares que atuam no BESP (Batalhão Especial de Segurança Patrimonial).

No mês de janeiro será realizada uma nova reunião, onde somarão forças na busca desta pauta previamente definida.

Por Anne Isabelle

Foto assessoria