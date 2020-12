Com infecção intestinal, presidente da Alese, Luciano Bispo, é internado no São Lucas

23/12/20 - 15:00:05

A Assessoria do Hospital São Lucas divulgou no inicio da tarde desta quarta-feira (23) uma nota informando sobre a internação do deputado Luciano Bispo, após se sentir mal, e suspender a sessão

A nota diz que “o Hospital São Lucas informa que recebeu na manhã desta quarta-feira, o presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) Luciano Bispo de Lima. Ele deu entrada na urgência do hospital com quadro de infecção intestinal, decorrente de alimentação, e por conta desse quadro, houve desidratação”.

A nota conclui informando que “seu estado de saúde é estável”. “O parlamentar precisou de internação para o uso de antibiótico e para a realização de hidratação venosa. Seu estado de saúde é estável, e segue sendo acompanhado pela equipe médica do Hospital São Lucas”.

Sessão suspensa – a Alese comunicou a suspensão da sessão de votação marcada para esta quarta, 23, em decorrência de indisposição do presidente da casa, deputado Luciano Bispo. O presidente da Alese deu entrada hoje pela manhã, no hospital São Lucas, a pedido médico, para a realização de exames. A pauta de votação será retomada normalmente na próxima segunda, 28, às 14h30.