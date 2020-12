Confira o funcionamento dos serviços urbanos nos dias de Natal e Réveillon

23/12/20 - 09:46:54

Os mercados centrais Maria Virgínia Leite Franco, Antônio Franco e Thales Ferraz, assim como os setoriais (bairros), estarão fechados nos dias 25 de dezembro e 1º de Janeiro, reabrindo ao público nas manhãs seguintes, a partir das 5h30.

As feiras do bairro Suíssa e dos conjuntos Castelo Branco, Médici, Sol Nascente e Agamenon Magalhães serão antecipadas para as duas próximas quintas-feiras, dias 24 e 31, respectivamente, no período da manhã. Já pela tarde funcionarão as feiras da Aruana (Costa Nova) e Lamarão.

Os parques Augusto Franco (Sementeira) e Poxim estarão abertos em horário normal, das 5h às 21h45 e das 6h às 18h, respectivamente. Em ambos os locais, estão mantidas as orientações do decreto estadual, voltadas para a prevenção à Covid-19.

O embarque e desembarque na Orla Pôr do Sol Jornalista Cleomar Brandi ocorrerá normalmente, das 8h às 17h.

Nos dias 25 de dezembro e 1º de Janeiro, a coleta domiciliar acontece normalmente, os serviços de limpeza serão realizados com um número reduzido de equipes. Já o programa Cata Treco e a Coleta Seletiva não ocorrem nestes dias. Os Ecopontos estarão fechados retomando as atividades nos dias subsequentes.

Nos dias 24 e 31, os serviços operacionais funcionarão regularmente, conforme cronograma da diretoria responsável.

Foto: Marcelle Cristinne