Funcionário é demitido e denuncia padre Inaldo de querer dividir o seu salário com ele

23/12/20 - 19:38:27

O ex-servidor da Secretaria da Ação Social da Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, de nome Alberto, que fora demitido nesta quarta-feira (23), em entrevista a uma rádio via Internet, exibiu um Boletim de Ocorrência (BO), registrado na 5ª Delegacia Metropolitana, alegando “assédio moral, que vem sofrendo desde que o prefeito atual, Padre Inaldo, o convidou ao gabinete e lhe ofereceu determinado salário para que fosse dividido por ele”. A prática é conhecida como “Rachadinha”

– Como não aceitei, fui para um cargo mais simples e daí venho sofrendo todo tipo de perseguição. No dia de hoje (quarta-feira – 23) fui questionar isso e acabou tendo uma discussão na Secretaria, e imediatamente mandaram me demitir, disse Alberto, ao mesmo tempo em que mostrava o BO registrado na Delegacia, dizendo que iria entrar com um processo na Justiça. Segundo o servidor demitido, “a administração é caótica” e acusa o prefeito Inaldo de “falso padre, falso profeta. É o padre que reza o Pai Nosso até o ‘Venha Nós e quer tudo para ele. É Deus para ele e o diabo para os outros”, disse.

Denunciou também que ouviu dele o seguinte: “se encherem muito minha cabeça vou trazer pistoleiros de Alagoas para resolver o problema dele aqui (em Socorro)”. O repórter alerta que a denúncia que o ex-funcionário estaria fazendo era grave e poderia até causar um processo de improbidade administrativa, e ouviu de Alberto que achava que o “Ministério Público e a Polícia já deveriam trabalhar na investigação dessas denúncias”, acrescentando que “até na questão da Torre mesmo o Padre Inaldo não é inocente”. Diz que acompanhou o caso desde o início, “sei de muita coisa da vida dele e acho que deveriam dar uma ênfase, assim, para ele explicar um determinado apartamento que ganhou no bairro 13 de Julho e uma chácara que ele ganhou lá no Mosqueiro. Seria bom que ele explicasse aí, de onde veio tanto esse apartamento, quanto essa chácara”. E sugere: “é bom que o Ministério Público fique atento”.

Alberto diz que fez faculdade na Fase com o Padre Inaldo e que trabalha com ele desde a primeira campanha para prefeito de Socorro, inclusive na de 15 de novembro, quando ele foi reeleito: “Conheci Padre Inaldo através de um outro padre, que era amigo dele lá de Alagoas e que fora assassinado”.

SECRETÁRIO DIZ QUE É MENTIRA

O secretário de Comunicação de Socorro, radialista Carlos Ferreira, ouvido nesta quarta-feira (23) sobre as denuncias de Alberto contra o prefeito Padre Inaldo (PP), demonstrou irritação, mas respondeu: “isso tudo é uma irresponsabilidade”, disse após tomar conhecimento da matéria.

Segundo ainda Ferreira, “é tanta mentira, que ele só vem denunciar agora, depois de demitido”. E pergunta: “por que não denunciou antes?” E insistiu: “isso é uma irresponsabilidade, uma ilação”, disse e acrescentou que “a Assessoria Jurídica da Prefeitura vai adotar as providências possíveis para processá-lo.

O radialista Carlos Ferreira acrescentou que a gestão do Padre Inaldo durante este quatro anos, “não tem uma única denúncia de corrupção” e relatou que o “Padre Inaldo foi atacado cruelmente durante a campanha eleitoral e nunca se envolveu em falcatruas. Nada disso que o ex-funcionário é verdade”.

Ferreira mostrou-se indignado com a declaração sobre os “pistoleiros de de Alagoas”, e concluiu dizendo que “quem conhece o Padre sabe que ele seria incapaz de falar uma coisa dessa ou praticar gestos dessa natureza”.

VÍDEO DA ENTREVISTA COM ALBERTO EM SOCORRO.