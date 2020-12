Nutricionista orienta comemorar festas de fim de ano com moderação

23/12/20 - 15:59:00

Dezembro é um mês de celebração, mesmo em tempo de pandemia do novo coronavírus, as festas tradicionais como Natal e Réveillon devem ocorrer com bastante cautela. Com a proximidade, os cuidados com a alimentação devem ser redobrados. Pratos tradicionais e bebidas que fazem parte das ceias devem serem consumidos com moderação, de acordo com especialistas, uma infinidade de sabores que, quando misturados, podem causar um desequilíbrio intestinal e sensação de mal estar.

A nutricionista Thayslene Oliveira alerta que como é uma data festiva, as pessoas não precisam se privar totalmente. “É necessário, evitar algumas refeições a exemplo de alimentos gordurosos como: as farofas recheadas com bacon, embutidos, massas e rabanadas, que são muitos calóricos, esse tipo de comida tem que ser vetados, o mais indicado é dar preferência aos assados como: o peru, chester ou lombo”, explica.

Com tantos produtos também é importante guardar tudo adequadamente. ‘‘Se sobrou muita comida, separe uma pequena quantidade em pote conforme a necessidade para a próxima refeição e os demais congele sempre com a identificação da data de armazenamento. Se restou muitas frutas você pode bater no liquidificar e guardar em forma de polpa. Potes de vidros são as melhores opções para guardar os alimentos’’, orienta.

Segundo Thayslene, é muito importante ter cuidado com o tempo e a temperatura. “As saladas de maionese e salpicão, por exemplo, devem ser preparadas antes da hora de servir. Deixar em temperatura adequada, tanto os alimentos frios como os alimentos quentes e se for colocar em exposição em uma mesa só deve colocar próximo à hora de servir”, alerta.

Além desses pratos típicos das festas de fim de ano, a nutricionista alerta também quanto à questão das bebidas alcoólicas consumidas em excesso, além de refrigerantes e sucos industrializados. “É preciso ressaltar, que a hidratação é muito importante nesse período. Se for beber, o ideal é ter muita moderação. As bebidas alcoólicas são muito calóricas, mas uma boa opção é o vinho tinto seco, que fornece antioxidante. Se puder trocar o refrigerante por um suco natural é muito mais nutritivo e saudável”, ressalta.

A nutricionista ainda ensina um truque para você não querer sair comendo de tudo na ceia de Natal, é não ir com fome, mas distribuir bem as refeições ao longo do dia. Na mesa, selecione o que você mais quer comer, não precisa provar de tudo. Escolhido, deguste bem cada alimento. ‘‘A gente tem que comer com equilíbrio, educação e gentileza. É Natal, é Ano Novo coma o que você gosta e o que você sabe que pode comer em quantidade equilibrada e seja feliz’’, finaliza

Texto e foto Assessoria de Comunicação