PMA AUXILIA CONSUMIDORES COM DIVULGAÇÃO DE PESQUISA COMPARATIVA DE PREÇOS

23/12/20 - 14:04:21

Por intermédio da Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), a Prefeitura de Aracaju divulga, nesta quarta-feira, 23, nova pesquisa comparativa de preços de produtos comercializados na capital sergipana.

O levantamento, realizado pelo Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju) na segunda-feira (21), apresenta uma referência dos valores de alguns dos itens mais procurados para presentes.

As equipes do órgão municipal de proteção ao consumidor visitaram 15 lojas para obter os valores aplicados a 39 diferentes tipos de produtos, entre calçados, vestuário, perfumaria, eletrônicos e brinquedos. Na tabela, são disponibilizadas informações de marca e o nome do estabelecimento onde ocorreu a pesquisa, com o respectivo endereço.

“Essa pesquisa tem a finalidade de demonstrar ao consumidor a importância de realizar a comparação de preços, de maneira a possibilitar a compra dos itens desejados, seja para presente ou para uso pessoal, com as melhores ofertas”, explica a coordenadora de atendimento do Procon Aracaju, Jéssica Rodrigues.

A coordenadora reforça alguns cuidados aos quais os consumidores devem estar atentos no momento em que forem adquirir os produtos. “É importante verificar se a loja adota alguma política de troca e quais os critérios para que essa troca seja realizada. O consumidor deve estar atento aos prazos e, em geral, deve manter a etiqueta nos produtos e não adulterar ou danificar as embalagens”, ressaltou.

As variações de preço encontradas durante o levantamento correspondem ao dia em que a ação foi realizada. Dessa forma, há possibilidade de ocorrer alterações nesses valores, devido a possíveis descontos, ofertas ou promoções. Além disso, estabelecimentos de uma mesma rede podem praticar preços diferenciados entre si.

Para esclarecer dúvidas ou registrar denúncias, os consumidores podem entrar em contato com o Procon Aracaju pelos canais de atendimento do órgão: o SAC 151, o telefone 3179-6040, e o e-mail procon@aracaju.se.gov.br. O atendimento ocorre em dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Confira a tabela completa.

Foto: Felipe Goettenauer