Shopping Prêmio entrega doações para o Natal de Almir do Picolé

23/12/20 - 07:38:55

Em um ano tão atípico e que tanto se falou em solidariedade, os frequentadores do Shopping Prêmio deram um belo exemplo. Desde o início do mês, o centro de compras passou a receber doações na “Casa do Bem”, um espaço planejado especialmente para arrecadar doações em prol do “Natal Solidário”, realizado por Almir do Picolé. Clientes e colaboradores abraçaram a causa e centenas de brinquedos, roupas e livros foram doados. As doações vão contribuir com a festa de Natal que este ano vai beneficiar mais de 350 famílias e foram entregues hoje à tarde pela direção do Prêmio. Ao recebê-las, Almir agradeceu a generosidade de todos. “Que Deus abençoe a todos do Shopping e a todos que doaram. Com fé em Deus, vamos poder ajudar muitas famílias. Foram muitas coisas e muitos brinquedos novos”, comemorou.

Natal Solidário

Anualmente, Almir realiza uma grande festa com entrega de cestas básicas e presentes no espaço Creche e Ação Solidária que leva o seu nome e fica localizado no bairro Piabeta. Este ano, por causa da pandemia do coronavírus, os presentes e cestas serão entregues nas casas das famílias beneficiadas, que foram previamente cadastradas. As entregas serão feitas na próxima quinta-feira (24), das 07h30 às 11h. O objetivo é atender a todos sem causar aglomeração.

Casa do Bem Continuará recebendo doações

Em 2021, o Shopping manterá o espaço “Casa do Bem” e continuará arrecadando doações para a Creche Ação Solidária Almir do Picolé. O anúncio foi feito pelo diretor-geral, Lula Duarte, durante a entrega. “Quero agradecer pela oportunidade de ajudarmos a Almir e dizer que em 2021, o espaço continuará aberto para continuarmos colaborando com esse trabalho”.

Para fazer doações de livros, roupas e brinquedos e livros, basta comparecer ao espaço que fica localizado próximo à Clivida, e depositar as doações.

Por Juliane Balbino

Foto assessoria