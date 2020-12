Vereador é suspeito de tentar matar companheira com facada no pescoço e tentar suicídio no município de Areia Branca

23/12/20 - 15:28:48

No início da manhã desta quarta-feira (23) um homem tentou matar a companheira, de 39 anos, com uma facada no pescoço, no Povoado Manilha, em Areia Branca.

As informações são de que o autor do suposto atentado, vereador José Alves de Souza Filho, está internado no Hospital Regional de Itabaiana. Já a esposa da vitima está internada no Hospital Governador João Filho, em Aracaju.

De acordo com a Polícia Militar, o vereador tentou matar a esposa esfaqueada e depois tentou cometer suicídio.