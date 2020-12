EDVALDO FAZ BALANÇO DA ATUAL GESTÃO EM REUNIÃO COM SECRETARIADO

24/12/20 - 06:13:47

O prefeito Edvaldo Nogueira reuniu todo o secretariado, nesta quarta-feira, 23, para uma reunião de balanço da administração dos últimos quatro anos. A partir do Planejamento Estratégico Municipal, o gestor se disse muito feliz com os resultados obtidos pela Prefeitura de Aracaju, em benefício da cidade e dos cidadãos, e destacou que 94% das metas estabelecidas para o atual mandato foram cumpridas.

“É importante fazer este balanço dos quatro anos, avaliar tudo o que fizemos, comemorar as conquistas e iniciar a discussão sobre os desafios futuros. Fizemos um balanço da aplicação do Planejamento Estratégico que estabelecemos ainda em 2017, ao chegarmos na Prefeitura de Aracaju, e o resultado é muito positivo: organizamos bem o município e colocamos 94% das nossas metas em prática. Aracaju é hoje uma nova cidade, em todos os aspectos, seja na Saúde, na Educação, na Mobilidade Urbana, seja nas obras que mudaram a face de vários bairros. Nestes quatro anos, reconstruímos Aracaju”, afirmou o prefeito.

Para Edvaldo, a efetividade do Planejamento Estratégico se comprova na aprovação da população ao governo municipal, superior a 70%. “Os resultados me deixam muito feliz. Felicidade essa que se expressa pela vitória conquistada e pelo sentimento de dever cumprido. Ao fazer uma retrospectiva deste mesmo dia, quatro anos atrás, o cenário era o seguinte: estávamos na transição, mas com muitos problemas na cidade. A sensação que eu tinha é que seria o maior desafio da minha vida. E foi. Trabalhamos, com planejamento, com metas e alcançamos a vitória. O mais importante disso tudo é ver que toda realização do nosso governo teve como objetivo melhorar a vida do cidadão”, reiterou.

O prefeito lembrou que “esta gestão não se deu em tempos comuns”, dada as crises enfrentadas pelo país desde 2016. “Não foi uma gestão em tempos comuns, de dinheiro fácil ou de crescimento do país. Assumimos a Prefeitura logo após o impeachment da presidente do país, com uma crise econômica profunda, com o país dividido, instável. E, mesmo assim, a gente foi crescendo, realizando, não paramos, enfrentamos as dificuldades. Neste ano, quando achávamos que já havíamos passado por todas as turbulências, veio a pandemia, e novamente, trabalhamos, com muita altivez, planejamento e coragem. Nós não podíamos parar, tínhamos que dar respostas, e nós demos respostas em todos os aspectos e momentos”, avaliou.

Edvaldo fez um agradecimento a todo o secretariado pelo empenho e chamou atenção para os desafios do futuro. “Celebramos as vitórias e o sucesso que tivemos. Mas estes sentimentos valem até hoje, porque a partir de janeiro serão novos desafios. O desafio agora é maior, mais complexo. O desafio futuro é fazer ainda mais pela população. É renovar os nossos pensamentos, buscar novas soluções. Precisamos de criatividade e inovação para enfrentar os novos desafios com a mesma capacidade e brilhantismo. Não é a continuidade pela continuidade”, disse.

Neste sentido, o prefeito afirmou que incorporará ao Planejamento Estratégico de 2021 a 2024 as propostas e compromissos firmados com os aracajuanos no Programa de Governo registrado na Justiça Eleitoral. “Avançaremos muito mais e prepararemos a cidade para o futuro, com foco na Zona de Expansão, com o projeto de iluminação por LED, revitalização do Centro e novos projetos para Saúde, Educação e Mobilidade”, declarou.

Os secretários municipais corroboraram com a avaliação feita pelo prefeito. O secretário Jeferson Passos avaliou a reunião como um importante momento de reflexão, de entendimento de que “travamos o bom combate”, mas com a percepção dos novos desafios. O secretário Carlos Cauê também comemorou os índices obtidos pela atual gestão e reforçou a importância de estar cada vez mais atento às necessidades da sociedade, sobretudo em áreas como sustentabilidade e transparência.

Participaram da reunião os secretários Carlos Cauê (Comunicação), Jeferson Passos (Fazenda), Waneska Barboza (Saúde), Sidney Cardoso (Procuradoria Geral do Município), Luiz Roberto Dantas (Serviços Urbanos), Sérgio Ferrari (Obras e Urbanização), Luciano Correia (Fundação Cultural Cidade Aracaju – Funcaju), Luís Fernando Almeida (Defesa Social), Eliziário Sobral (Controladoria Geral), Marlysson Magalhães (Indústria, Comércio e Turismo), Nildomar Freire (Chefia de Gabinete), Augusto Fábio Oliveira (Orçamento, Planejamento e Gestão), Simone Passos (Assistência Social), Sérgio Thiessen (Lazer e Esporte), Alan Alexander Lima (Meio Ambiente), Renato Teles (Transporte e Trânsito) e Edivaneide Lima (Formação para o Trabalho).

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA