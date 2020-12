Alunos das terceiras séries do Ensino Médio têm até o dia 30 para participar de avaliação

A avaliação está prevista em portaria da Seduc e servirá para diagnosticar o impacto das atividades realizadas remotamente durante o período de distanciamento social e verificar se o nível de aprendizagem dos estudantes, nos componentes curriculares de Língua Portuguesa e Matemática, está de acordo com a série/ano de ensino em que esses alunos se encontram

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) prorrogou para o dia 30 o prazo para a participação dos alunos do 3º ano do ensino médio (em todas as modalidades) da rede estadual de ensino na avaliação diagnóstica de aprendizagem. A avaliação está prevista em portaria da Seduc e servirá para diagnosticar o impacto das atividades realizadas remotamente durante o período de distanciamento social e verificar se o nível de aprendizagem dos estudantes, nos componentes curriculares de Língua Portuguesa e Matemática, está de acordo com a série/ano de ensino em que esses alunos se encontram. Está sendo esperada a participação de 20.979 estudantes de 206 escolas.

O caderno de provas é composto de 52 questões, 26 das quais são de Português e 26 de Matemática. Para os estudantes que estão fazendo online, os resultados são imediatos.

A metodologia de realização das provas foi desenvolvida pela Fundação Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação Caed/UFJF e apresentada para os técnicos do Serviço de Gestão do Sistema de Avaliação Educacional (Segsae) da Seduc e para as dez diretorias regionais de educação, no dia 13 de novembro, em um encontro virtual. O processo é organizado pela Coordenadoria de Estudos e Avaliação Educacional (Ceave) da Seduc, em parceria com o Departamento de Educação (DED), o Núcleo de Gestão do Ensino Médio em Tempo Integral, diretorias regionais de educação e escolas.

Acesso facilitado

O Portal Estude em Casa oferece toda a estrutura para o processo de aplicação, monitoramento e devolutiva dos resultados. Os instrumentos avaliativos de Língua Portuguesa e Matemática foram organizados em um único caderno e estão disponibilizados na plataforma da avaliação disposta em um único link. No banner de acesso para “professor”, também podem acessar o coordenador da escola que participa da avaliação, os professores de Língua Portuguesa e de Matemática das turmas que participarão e, quando for o caso, os professores aplicadores da avaliação impressa, no caso dos estudantes que não consigam acessar de forma online.

No acesso para “aluno”, no banner “Ensino Médio”, as provas serão respondidas, preferencialmente, online, reservando o formato impresso para os estudantes que não tiverem acesso à internet. Para esse modelo, a escola tem a responsabilidade de organizar o ambiente e definir uma data de aplicação, respeitando o período estabelecido.

De acordo com Joniely Cruz, diretora da Coordenadoria de Estudos e Avaliação Educacional (Ceave) da Seduc, os processos avaliativos de diagnóstico são importantes para que as escolas possam identificar as dificuldades apresentadas com base nas habilidades priorizadas da BNCC, como também as potencialidades dos estudantes. “Os dados servirão para ações de intervenção imediata e para planejamento do ano letivo de 2021, apresentando evidências de como os nossos estudantes estão chegando ao fim da Educação Básica, nas diversas modalidades do Ensino Médio. Esse momento serve para os jovens concluintes realizarem uma autoavaliação e identificar suas dificuldades para redirecionar seus planos de estudo e as escolas os apoiarem”, declarou.

Acesso para a equipe avaliativa:

https://avaliacaosergipe.caeddigital.net/#!/pagina-inicial

Acesso para o aluno:

