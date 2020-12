CASE FECHA NA PRÓXIMA QUARTA-FEIRA, DIA 30, PARA BALANÇO DA FARMÁCIA

28/12/20 - 13:41:10

O Centro de Atenção Integral à Saúde de Sergipe (Case), órgão da Secretaria de Estado da Saúde (SES), fecha neste próximo dia 30, antevéspera do Ano Novo, para o balanço anual da farmácia. A unidade retoma as atividades no dia quatro de janeiro, com atendimento presencial apenas para usuários do primeiro cadastro. As renovações de cadastro continuam sendo realizadas automaticamente até março, segundo informou a coordenadora do Case, Jéssica Santos Silva.

A dispensação de medicamentos segue o modelo adotado neste ano de 2020, com as entregas domiciliares para os usuários da capital, e o Serviço de Atendimento ao Preposto para os pacientes do interior do Estado, estratégia criada pela SES para descentralizar, paulatinamente, os serviços do Case e ampliada para todos os municípios durante este ano de pandemia do novo coronavírus.

“Anualmente fechamos no dia 30 de dezembro para que possamos fazer o balanço do estoque de medicamentos, insumos e OPMs (Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção), mas esta parada não afetará o serviço de dispensação. Todos os usuários receberão os medicamentos até esta terça-feira, 29”, declarou a coordenadora.

Calendário

A entrega domiciliar para os usuários de Aracaju segue o seguinte calendário:

quem recebeu o medicamento entre 1º e 11 de dezembro, receberá de 04 a 12 de janeiro;

quem recebeu entre 14 e 22 de dezembro, receberá de 13 a 21 de janeiro;

quem recebeu o medicamento entre 23 e 29 de dezembro, receberá entre 22 e 29 de janeiro.

Ascom/SES