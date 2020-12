Comandante da PM, coronel Marcony Cabral, faz balanço do ano de 2020

O blog Espaço Militar realizou uma entrevista exclusiva de final de ano com o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Sergipe (PMSE), Coronel Marcony Cabral, que fez um balanço do ano de 2020, falando sobre diversos assuntos.

Confiram abaixo a entrevista exclusiva concedida:

Blog Espaço Militar – Mais um ano está se encerrando, como o senhor avalia este ano à frente da PMSE?

Coronel Marcony Cabral – 2020 foi um ano de desafios. Mas como policiais militares que somos, sempre estamos nesta rotina de enfrentar desafios. Graças a Deus temos uma Corporação composta de Homens e Mulheres abnegados, guerreiros e trabalhadores, e por isso chegamos ao final do ano com a certeza de que nos doamos à Sociedade Sergipana! Acredito em dias melhores e estamos nos preparando para construir a materialidade desta crença!

Blog Espaço Militar – Como foi comandar a tropa num momento tão difícil quanto esse de pandemia?

Coronel Marcony Cabral – Iniciamos, a exemplo do mundo inteiro, com muitas incertezas. Foram momentos difíceis, pois precisávamos cuidar dos nossos companheiros, para que se mantivessem encorajados a lutar pelo povo! O Comitê de Saúde foi um grande investimento! O contato constante com a Corporação, a busca pelo cumprimento das orientações dos médicos, pelos meios de proteção individual, a preocupação com nossos familiares, tudo isso sem deixar de apoiar incansavelmente nossos bravos irmãos da saúde e cumprir as determinações dos decretos do Governo, foram realizados com o espírito de união e coragem. Como dissemos ao longo da pandemia: com serenidade e firmeza venceremos esta guerra! E estou certo que estamos muito próximos dessa vitória!

Blog Espaço Militar – Além da pandemia, quais as principais dificuldades enfrentadas no ano de 2020?

Coronel Marcony Cabral – Na verdade com nosso trabalho de equipe, pois temos excelentes profissionais nos diversos setores, não vi maiores dificuldades, fora o enfrentamento da pandemia. Nos reinventamos em vários momentos e assim, como sempre, cumprimos as missões, graças a Deus.

Blog Espaço Militar – Quais os principais avanços obtidos nesse ano de 2020 à frente da PMSE?

Coronel Marcony Cabral – Estamos muito bem graças a Deus na parte material. Temos coletes, armamentos, frota renovada, documentação dos nossos prédios sendo regularizadas, outros reformando a exemplo do CFAP, Cavalaria, nova sede em Nossa Senhora da Glória, fornecedores em dia, mas com certeza, nosso material humano sendo sempre a nossa prioridade: treinamento, novos policiais militares, nosso sistema de proteção social com fé em Deus sendo em breve votado, enfim…, foi um ano difícil, mas foi um ano também de muitos avanços graças a Deus.

Blog Espaço Militar – Como o senhor viu o recrudescimento de alguns índices de delitos durante esse ano?

Coronel Marcony Cabral – Terminaremos o ano com números favoráveis com certeza, graças ao excelente trabalho de toda a segurança pública, comandada e liderada pelo brilhante Dr. João Eloy. Durante o ano, com a pandemia, tivemos que dividir a atenção com o enfrentamento a ela diretamente e isso no início causou algum desconforto, mas conseguimos retomar o controle e vamos ter bons números com fé em Deus.

Blog Espaço Militar – Qual a importância da chegada de novos soltados na PMSE, fruto do concurso público realizado?

Coronel Marcony Cabral – Oxigena a Corporação, traz vida nova. Já estão fazendo a diferença e tenho que agradecer e reconhecer o trabalho da PM 3, CEI, CFAP, neste processo, que foi muito difícil esse ano, mas com êxito, graças a competência de todos os envolvidos.

Blog Espaço Militar – Sabemos que a PMSE não dispõe de dotação orçamentária para reforma do QCG situado na Rua Itabaiana, bem como, os entraves burocráticos por ser um prédio tombado pelo patrimônio histórico. Mas existe alguma perspectiva que o Governo do Estado possa iniciar a reforma?

Coronel Marcony Cabral – Já temos o projeto de restauração encaminhado e com recursos federais, com fé em Deus, conseguiremos realizar esta obra. Não tínhamos sequer o documento de propriedade do QCG, mas já avançamos bastante.

Blog Espaço Militar – Por fim, quais as considerações finais que o senhor gostaria de fazer?

Coronel Marcony Cabral – Agradeço a Deus pela oportunidade de realizar esta missão de Comandar a nossa querida PMSE. Meu agradecimento a todos os que conosco fazem esta caminhada, secretário da segurança, governador, deputados, judiciário, MP, PGE, imprensa, colegas de governo, todos enfim, visto que mais importante que a saída ou a chegada é a jornada! Com amigos e parceiros de qualidade tudo fica mais fácil. Obrigado nosso amigo Dr. Marlio Damasceno pela oportunidade do espaço. Que venha 2021 e desde já desejo a todos um Ano Novo repleto de saúde, paz, amor e união. Deus Proverá.

O blog Espaço Militar mais uma vez agradece ao Coronel Marcony Cabral pela deferência em conceder mais uma entrevista exclusiva.

