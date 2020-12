HOSPITAIS REGIONAIS REGISTRAM QUASE DOIS MIL ATENDIMENTOS EM 4 DIAS

28/12/20 - 15:02:34

Os Hospitais Regionais que são gerenciados pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) vêm demonstrando resolutividade dos casos, evitando que a população do interior precise se deslocar para a capital. Entre a última quinta-feira, 24, e esta segunda-feira, 28, foram acolhidas 1.991 pessoas nas unidades de Nossa Senhora da Glória, Propriá, Estância, Nossa Senhora do Socorro, Itabaiana e Lagarto.

O balanço do fim de semana mostra que no Sertão sergipano, o Regional de Nossa Senhora da Glória registrou 184 atendimentos, sendo 116 encaminhados para consulta adulta, nove para a Pediatria e um para a Obstetrícia. Na sala de procedimentos foram atendidas 10 pessoas. A unidade acolheu, ainda, 48 casos de Ortopedia.

No Hospital Regional de Propriá, na Região do Baixo São Francisco, foram atendidos 452 pacientes, destacando-se a Clínica Médica, que soma 303 atendimentos. Na Pediatria foram 43 registros, enquanto a Clínica Cirúrgica contabilizou 35, a Ortopedia 47 e a Obstetrícia, 24.

Na Região Sul do Estado, o Hospital Regional de Estância realizou 342 atendimentos. Mais uma vez a Clínica Médica puxa a assistência, com 163 pacientes. A Clínica Cirúrgica somou 55 usuários, a Pediatria registrou 33 atendimentos e a Ortopedia 90. Na Região Metropolitana de Aracaju, o Hospital Regional e Maternidade de Nossa Senhora do Socorro deu assistência a 312 pessoas que buscaram ajuda médica. Deste total, 277 foram recebidos na Clínica Médica e 35 na Obstetrícia.

No Agreste sergipano, o Hospital Regional de Itabaiana acolheu 472 usuários, a maior demanda ficou com a clínica médica, 254 pessoas foram atendidas. Para a ortopedia, 68 casos foram registrados, seguida da sala de sutura com 106 atendimentos e na Pediatria com 42 crianças atendidas. Foi registrado ainda, um atendimento com classificação de risco e uma consulta clínica.

O Hospital Universitário de Lagarto, no Centro-Sul de Sergipe, registrou no fim de semana 229 atendimentos a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Destes, 105 foram assistidos na área Verde (pouco urgente), 12 na Azul e Branco (não urgente), 78 na Amarela (urgente), sete classificados como Laranja (muito urgente) e um na Vermelha (emergência). Do total de atendimentos, 26 pacientes precisaram ser internados.

