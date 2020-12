Juiz converte prisão preventiva em domiciliar para mãe de bebê abandonado em Aracaju

28/12/20 - 05:34:35

O juiz Antônio Henrique de Almeida Santos realizou a audiência de custódia da mãe do bebê encontrado por um gari, neste sábado (26), dentro de uma caixa coletora, no Bairro Inácio Barbosa, em Aracaju.

Uma família que mora próximo ao local acolheu a criança, deu roupa, banho e ainda amamentou-a até a chegada do SAMU. O bebê está internado na maternidade Santa Isabel.

Em depoimento, ela disse que tinha ido ao banheiro e percebeu que a criança estava no vaso sanitário, no entanto, o bebê tinha indícios de corte do cordão umbilical e de abandono.