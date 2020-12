MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES REGISTRA SEIS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL

28/12/20 - 11:57:31

A Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL), unidade gerenciada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), contabilizou de 24 a 27 de dezembro 117 atendimentos às usuárias do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo 44 internamentos que resultaram em 36 partos e 73 pacientes receberam alta após avaliação ou foram liberadas para o pré-natal.

É o que aponta a estatística do balanço da Maternidade, divulgada nesta segunda-feira, 28. “Realizamos, durante o final de semana, cinco transferências, sendo cinco pacientes para maternidade Santa Isabel, direcionando um acolhimento humanizado qualificado aos que passaram por esta unidade, e garantindo melhor assistência para as pacientes da instituição”, disse a gerente de Admissão, Adhara Shuamme Bento Fraga.

Adhara também confirmou seis vítimas de violência sexual, sendo cinco adultos e uma criança. Ela informa que é primordial que a vítima procure atendimento nas primeiras 72h após ter sofrido a agressão para utilizar os medicamentos prescritos pelo médico de serviço. Assim que o paciente recebe alta, passa a ser acompanhado por um profissional, no caso, um psicólogo.

“Nesse prazo conseguimos realizar todas as medidas preventivas para evitar as doenças sexualmente transmissíveis. Aqui damos a pílula do dia seguinte, o coquetel retroviral do HIV e das hepatites. É uma grande oportunidade informar sobre nosso serviço, que é referência para o Estado de Sergipe, mas o foco principal são as formas de prevenção. Que a família, a comunidade, os órgãos de secretarias de educação e segurança pública estejam unidos a favor da prevenção, principalmente no âmbito familiar”, esclarece a gerente.

A maternidade Nossa Senhora de Lourdes é reconhecida por ser porta abeta, referência para as vítimas de violência sexual, tanto na capital quanto no resto do Estado, conta com uma equipe multiprofissional e qualificada, composta por médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais e demais membros de apoio assistencial, que trabalham porta aberta, durante 24h, de domingo a domingo.

A Unidade fica localizada na Avenida Tancredo Neves, nº 5.700. O telefone de contato para o Serviço de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual da MNSL é (79) 3225-8679.

Ascom/SES