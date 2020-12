Obra no Terminal Rodoviário Luiz Garcia alterará itinerário de linhas de ônibus

28/12/20 - 12:57:43

A Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), informa que, devido à obra que será iniciada no Terminal Rodoviário Governador Luiz Garcia, de responsabilidade do Estado, haverá readequação no itinerário de linhas de ônibus do sistema de transporte coletivo da região metropolitana que circulam pelo Centro da cidade, a partir de 4 de janeiro de 2021.

As linhas terão um novo local de embarque e desembarque, e algumas outras, que passam pelo Terminal de Integração Jornalista Fernando Sávio (conhecido como Terminal do Centro), serão transferidas para o Terminal de Integração do Mercado.

Uma das mudanças é referente ao itinerário e ponto de parada de oito linhas que fazem ponto final na pista interna da Rodoviária Luiz Garcia, que fica paralela à avenida Mamede Paes Mendonça. Em decorrência da obra, serão instalados dois pontos de parada para embarque e desembarque de passageiros: um na rua Santo Amaro (após o Terminal do Centro e a rua Geru), e outro na avenida Dr. Carlos Firpo (logo após uma loja de móveis).

As oito linhas são: a 066 – Term. Marcos Freire/Centro via Osvaldo Aranha (que terá a denominação alterada, a partir do dia 4, para 601 – Term. Marcos Freire/Mercado via Osvaldo Aranha); a 704 – Conj. Jardim/Centro via Osvaldo Aranha; 705 – Parque dos Faróis/Centro via Osvaldo Aranha; 713 – São Cristóvão/Centro via Osvaldo Aranha; 714 – Povoado Quissamã/Centro via Osvaldo Aranha; 716 – Socorro/Centro via Osvaldo Aranha; 718 – Guajará/Centro via Osvaldo Aranha e 719 – Sobrado/Centro via Osvaldo Aranha.

Com a mudança do ponto de parada, o trajeto das oito linhas ficará da seguinte maneira: avenida Dr. Carlos Firpo; avenida Mamede Paes Mendonça; Praça João XXIII; rua Santo Amaro; rua Geru; Largo Esperanto; avenida Dr. Carlos Firpo e avenida Coelho e Campos.

Readequação Terminal do Centro

A obra na rodoviária também afetará, parcialmente, o funcionamento do Terminal do Centro, que sofrerá redução de espaço. Por isso, das 26 linhas que, atualmente, passam por este terminal, somente 19 permanecerão.

As seguintes linhas serão transferidas para o Terminal de Integração do Mercado, a partir do dia 4 de janeiro: 035 – Terminal Rodoviário/Mercado via Nova Saneamento; 200 CIC1 – Circular Indústria e Comércio 01; 200 CIC2 – Circular Indústria e Comércio 02; 701 – Jardim Atlântico/Mercado via Shopping Riomar e 717 – Mosqueiro via Beira Mar.

Com isso, haverá mudança também no trajeto dessas linhas. Ficará assim: avenida Ivo do Prado; avenida Rio Branco (canaleta); avenida Otoniel Dória; avenida Antônio Cabral; Terminal do Mercado. Além disso, as linhas 602 – Marcos Freire II/Mercado via Porto Dantas (antiga 065) e a 605 – 18 do Forte/Mercado via 28° BC terão o itinerário encurtado até o Terminal do Mercado.

O superintendente da SMTT, Renato Telles, reforça que as readequações, embora necessárias, foram pensadas e projetadas para não causar prejuízos aos usuários do transporte coletivo. “O Estado vai iniciar a obra da Rodoviária Luiz Garcia e é necessário para a Prefeitura de Aracaju fazer readequações em linhas de ônibus da região metropolitana, e, após um estudo minucioso, elaboramos as mudanças das linhas, pensando no melhor para quem utiliza o transporte público. Sabemos que haverá um período de adaptação, mas é importante ressaltar que os usuários não serão prejudicados, já que o serviço integrado continuará e nenhuma linha foi suspensa. Apenas remanejada”, explica.

Renato acrescenta ainda que serão implementados nos ônibus e no Terminal do Centro materiais informativos sobre as mudanças. “Estaremos divulgando as readequações nas mídias da Prefeitura e nos veículos de comunicação para que a população tenha conhecimento das mudanças.

Fonte e foto assessoria