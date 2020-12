PREFEITURA IMPLANTA MAIS SEIS LEITOS PARA COVID-19 NO HOSPITAL FERNANDO FRANCO

28/12/20 - 15:22:42

O Hospital Municipal Fernando Franco passa a contar com 13 leitos de enfermaria exclusivos para pacientes com covid-19 a partir deste fim de semana. A notícia foi confirmada pela secretária municipal da Saúde, Waneska Barboza, em visita à Unidade, nesta segunda-feira (28), para verificar o andamento da obra do local onde ficarão os leitos.

Com esses seis novos leitos, a rede municipal passa a ofertar 32 leitos de enfermaria exclusivos para pacientes com covid-19, já que possui sete em operação no Fernando Franco, nove no Hospital Municipal Nestor Piva e dez credenciados ao Hospital São José.

“Temos hoje sete leitos equipados com respiradores. Os pacientes que precisam de uma estabilização maior ficam aqui até serem transferidos para Unidade de Terapia Intensiva. Com essa ampliação, serão 13 leitos no Fernando Franco. Já estamos na fase final do trabalho de engenharia, só falta a instalação da rede de gases. Nosso objetivo é oferecer maior tranquilidade para a população”, declarou a secretária Waneska Barboza, informando que a SMS iniciou processo de contratação para mais 20 leitos junto a rede privada.

Covid-19

Desde o início da pandemia, a Prefeitura de Aracaju vem atuando para fortalecer a rede de assistência à população. Atualmente, a Secretaria Municipal de Saúde dispõe de quatro Unidades Básicas de Saúde exclusivas para síndrome gripal, com atendimento de domingo a domingo, das 7h às 19h, que são as Unidades Onésimo Pinto, Geraldo Magela, Ministro Costa Cavalcante e José Machado. Para assintomáticos, a rede oferta atendimento nas UBS Max de Carvalho e Santa Terezinha.

Também foi implantado o programa Aracaju pela Vida, que realiza atendimento e acompanhamento de pacientes com covid-19 em casa. De junho até agora, foram atendidas 2.275 pessoas.

A Secretaria Municipal da Saúde reforça a importância do uso de máscara e de manter o distanciamento social, bem como do hábito de lavar as mãos e do uso de álcool gel.

Foto SMS