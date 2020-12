“SOU CONTRA O PROJETO QUE PROPÕE O AUMENTO DAS TAXAS DO DETRAN”, DIZ SAMUEL

28/12/20 - 09:14:19

Nesta segunda-feira, 28, acontecerá, na Alese (Assembleia Legislativa de Sergipe), a votação do projeto de Lei Nº323, que propõe o aumento das taxas do Detran em mais de 100%. Por esta razão, o deputado estadual Capitão Samuel (PSC) usou as suas redes sociais para fazer alguns questionamentos sobre esta propositura.

Entre as indagações do parlamentar estavam: O que o Detran faz com a arrecadação milionária? Faz sinalizações nas cidades? Dá cursos de educação no trânsito para as crianças? Porque aumentar ainda mais esta arrecadação que já é tão alta?

Segundo o Capitão Samuel, alguns estados dão a habilitação de forma gratuita, revertendo o valor arrecadado para a população. “Em Sergipe isso não acontece. Ao contrário disso, temos valores altíssimos para que se possa tirar uma carteira de motorista. Por estas razões, vou votar contra este projeto”, declara.

Por Anne Isabelle